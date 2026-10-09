Eiropā atklāta vieta, kurā cilvēki dzīvo neparasti ilgi
Kādā Sardīnijas ciematā zinātnieki atklājuši ārkārtīgi augstus ilgmūžības rādītājus, īpaši sieviešu vidū.
Jauna "zilā zona"
Pētnieki pieļauj, ka šī apdzīvotā vieta varētu kļūt par jaunu "zilo zonu" – reģionu, kur cilvēki ievērojami biežāk nekā citviet pasaulē nodzīvo līdz sirmam vecumam, vēsta britu izdevums "The Independent".
Pētījumu veica Čikāgas Ilinoisas universitātes (ASV) zinātnieki, un tā rezultāti liecina, ka Bolotanas ciemata sievietes ieņem otro vietu pasaulē (uzreiz aiz Honkongas) gan pēc paredzamā dzīves ilguma 70 gadu vecumā, gan pēc iespējamības sasniegt 100 gadu slieksni.
Eksperti analizēja aptuveni 2300 Bolotanas iedzīvotāju demogrāfiskos datus, īpašu uzmanību pievēršot cilvēkiem, kuri dzimuši laikā no 1900. līdz 1925. gadam. No 3060 šīs grupas cilvēkiem pētnieki identificēja vismaz 38 ilgdzīvotājus, kuri sasnieguši 100 un vairāk gadu vecumu.
Sievietes pārsteidz
Īpaši pārsteidzoša ir sieviešu statistika. Starp tām ciema iedzīvotājām, kuras sasniegušas 70 gadu vecumu, teju 14% nodzīvo līdz 100 gadiem. Salīdzinājumam – visā Itālijā šis rādītājs ir aptuveni 3,5%, bet ASV – 3,6%. Paredzamais dzīves ilgums Bolotanas iedzīvotājām sasniedz gandrīz 91 gadu.
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"Sievietes gandrīz visur pasaulē dzīvo ilgāk par vīriešiem, taču vēsturiski Sardīnijā tas tā nebija. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc šis atklājums ir tik neparasts. Mēs uzskatām, ka šīs, iespējams, ir visilgāk dzīvojošās sievietes pasaulē vai vismaz vienas no tām," skaidro pētījuma autors doktors Džejs Olšanskis.
Ar ko skaidro šo ilgmūžību?
Pētnieki šo ilgmūžības fenomenu skaidro ar vairāku faktoru kopumu – uzturu, ikdienas fiziskajām aktivitātēm, ģenētiku un ciešām sociālajām saitēm.
Ciemats atrodas kalnainā apvidū ar stāvām ielām, tādēļ iedzīvotāji ikdienā pārsvarā pārvietojas kājām. Lielākā daļa pārtikas, tostarp veselīgajiem taukiem bagātā olīveļļa, tiek audzēta un ražota turpat uz vietas. Būtiska loma ir arī ģimenes atbalstam, jo radinieki dzīvo tuvu viens otram, kas praktiski izslēdz vecāka gadagājuma cilvēku sociālo izolāciju.
Jēdziens "zilā zona" radās 2004. gadā pētījumu laikā tieši Sardīnijā. Toreiz zinātnieki kartē ar zilu krāsu apvilka reģionus, kuros mita visvairāk ilgdzīvotāju. Vēlāk šo sarakstu papildināja, "zilās zonas" statusu piešķirot arī Okinavas salai Japānā un Nikojas pussalai Kostarikā.