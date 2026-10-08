"Putins divu trīs mēnešu laikā zaudēs visu!" Zelenskis asi reaģē uz Rubio izteikumiem un pastāsta, kā "aizbāzt Krievijai muti"
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis noraidījis ASV valsts sekretāra Marko Rubio apgalvojumu par strupceļu miera sarunās. Viņš aicinājis ASV pastiprināt spiedienu uz Krieviju un piespiest Vladimiru Putinu iesaistīties reālās sarunās.
Volodimirs Zelenskis asi reaģējis uz ASV valsts sekretāra Marko Rubio izteikumiem par miera noregulējuma perspektīvu trūkumu. Ukrainas prezidents paziņojis, ka problēma slēpjas ASV nevēlēšanās pastiprināt spiedienu uz Krieviju, lai piespiestu Putinu sēsties pie sarunu galda, baidoties zaudēt visu. Zelenska teikto citē aģentūra UNIAN.
Kā piemēru Zelenskis minēja ASV un tās sabiedroto rīcību pret Irānu.
"Pilnībā bloķējiet viņa ekonomiku. Aizbāziet Krievijai muti. Nebarojiet viņus ar saviem pārdošanas darījumiem. Vienkārši ieviesiet sankcijas pret viņu ieročiem. Nodrošiniet Ukrainai piekļuvi "Starlink". Jūs taču to izdarījāt, kad atbildējāt Irānai. Tur viss darbojās. Izraēla pilnībā kontrolēja debesis virs Irānas. Tātad, kad jums tas ir vajadzīgs, viss darbojas.
Viņiem palīdzība Ukrainai neko nemaksātu. Es atklāti teicu – dodiet mums iespēju, palīdziet mums aizsargāt gaisa telpu un iegūt tajā pārsvaru. Un tad Putins sēdīsies pie sarunu galda. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš zaudēs visu. Divi, trīs mēneši – un viņš zaudēs visu.
Bet mēs gaidām, kamēr ķīnieši izstrādās analogu un nodos to krieviem. Kur tad te ir patiesība, kur ir godīgums? Kur te ir strupceļš? Kāds strupceļš? Tā ir nevēlēšanās rīkoties," sacīja Zelenskis.
Ukrainas prezidents aicināja pastiprināt ekonomiskos ierobežojumus pret Krieviju un kritizēja Donalda Trampa administrācijas nostāju, kā arī Rubio izteikumus.
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"Kara laikā mēs esam dzirdējuši ļoti daudz dažādu apgalvojumu. Daudz runāts par bezizejas situācijām, sarežģītiem strupceļiem un tamlīdzīgi. Mēs paši – cilvēki, līderi, politiķi – iedzenam sevi stūrī. Saprotiet, nevar, no vienas puses, vienoties ar krieviem par kaut kādiem nākotnes ekonomiskajiem projektiem, bet, no otras puses, apgalvot, ka esam nonākuši diplomātiskā strupceļā. Mēs neesam diplomātiskā strupceļā," paziņoja Zelenskis.
Rubio: Krievijas karš pret Ukrainu nav izvērties tā, kā Putins bija plānojis
ASV valsts sekretārs Marko Rubio uzskata, ka Krievijas karš pret Ukrainu nav izvērties tā, kā to bija iecerējis Krievijas diktators Vladimirs Putins.
Šādu viedokli amerikāņu politiķis paudis intervijā Grieķijas izdevumam "Kathimerini".
Rubio norādīja, ka Putins, 2022. gadā sākot pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, nebija paredzējis šādu notikumu attīstību. Viņaprāt, karš nav noritējis saskaņā ar Kremļa saimnieka sākotnējiem plāniem.
ASV valsts sekretārs uzskata, ka pastāv turpmāki kara eskalācijas draudi, jo situācija nonākusi stratēģiskā strupceļā.
Rubio uzsvēra, ka no stratēģiska strupceļa iespējams izkļūt divos veidos. Pirmais ir sarunu ceļā panākta vienošanās, savukārt otrais – konflikta eskalācija.
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Pēc viņa teiktā, miera līguma noslēgšana būtu izdevīga gan Ukrainai, gan Krievijai, taču "pagaidām tas šķiet grūti sasniedzams".
ASV valsts sekretārs norādīja, ka galvenais šķērslis kara izbeigšanai diplomātiskā ceļā ir Krievijas prasība iegūt savā kontrolē visu Ukrainas Doneckas apgabalu.
Savukārt Kijiva šo prasību uzskata par nepieņemamu.