ASV nezina, ko iesākt ar Kristu Paiku - viņa atsakās mirt pat pēc letālām injekcijām
30. septembrī ASV Tenesī štatā mēģināja pirmo reizi pēdējo 200 gadu laikā izpildīt nāvessodu sievietei, taču 50 gadus vecā Krista Geila Paika izdzīvoja pat pēc divām letālās injekcijas devām. Tagad štats saskāries ar bezprecedenta situāciju — ko darīt ar uz nāvi notiesātu noziedznieci, kura brīnumainā veidā negrasās mirt.
Nedēļas vidū pasauli pāršalca ziņa, ka nāvessoda izpildē brīnumaini izdzīvojusī sieviete slimnīcā ir atguvusi samaņu un spēj sarunāties, izrādot apjukumu un dusmas. Tika ziņots, ka viņa ir ar roku dzelžiem pieslēgta pie gultas, kaut gan rokas ir tik ļoti cietušas, ka viņa tās nespēj normāli lietot. Nu Paika jau spēj pat piecelties un piesardzīgi pastaigāties pa palātu, kaut gan pentobarbitāla sekas joprojām ir jūtamas, pavēstīja viņas advokāts Stīvens Ferels.
Raksturojot Paikas psihisko stāvokli, viņš sacīja BBC: “Domāju, ka situācijai ir gan pozitīvā, gan negatīvā puse. Labi ir tas, ka viņa diezgan skaidri apzinās notiekošo, taču vienlaikus apziņa joprojām ir miglā. Viņa ļoti viegli pazaudē domu pavedienu un aizmirst, ko vēlējusies pateikt.” Ferels atzina, ka joprojām ir daudz neskaidrību par turpmāko notikumu gaitu. “Pieņemu, ka viņas stāvoklis turpinās uzlaboties, taču iespējami arī paliekoši veselības bojājumi. Pagaidām mēs to nezinām.” Viņš piebilda, ka juridiskā komanda vēlas nodrošināt Paikai psiholoģisko palīdzību, jo tā šobrīd esot nepārprotami nepieciešama.
Pirms tam tiesa uzdeva Tenesī štata varas iestādēm saglabāt visus pierādījumus, kas saistīti ar neveiksmīgo nāvessoda izpildes mēģinājumu. Šie pierādījumi nākotnē varētu kļūt par pamatu tiesvedībai pret štatu. Tiek uzskatīts, ka Paikas lieta ir unikāla, jo līdz šim nevienam neesot izdevies izdzīvot pēc nāvessoda izpildes mēģinājuma ar letālu injekciju.
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Mēģināt nogalināt trešo reizi?
Ferels un viņa kolēģi, kuri jau pirms nāvessoda izpildes mēģinājuma brīdināja, ka Paikas veselības problēmas varētu apgrūtināt nāvējošās injekcijas veikšanu, iebilst pret jebkādu jaunu mēģinājumu izpildīt nāvessodu ar šo pašu metodi. Viņi arī aicina Tenesī štata gubernatoru Bilu Lī aizstāt Paikai piespriesto nāvessodu ar mūža ieslodzījumu bez iespējas tikt atbrīvotai pirms termiņa.
Tikmēr nāvessoda atbalstītāji Tenesī štatā ierosinājuši izmantot citu izpildes metodi. Senatore Marša Blekbērna, kas ir Republikāņu partijas kandidāte nākamajā mēnesī gaidāmajās gubernatora vēlēšanās, pieprasīja atkal lietot elektrisko krēslu.
Pagaidām nav zināms, vai štata centīsies panākt nāvessoda izpildi par katru cenu. Trešdien tiesas sēdē Tenesī štata ģenerālprokuroram Džonatanam Skrmeti tika jautāts, vai varasiestādes plāno noteikt jaunu Paikas nāvessoda izpildes datumu. Viņš atbildēja, ka to nezina.
Cietsirdīgā slepkavība, kas lika uz nāvi notiesāt 20 gadus vecu sievieti
1996. gadā 20 gadus vecā Paika kļuva par visjaunāko sievieti, kurai ASV tika piespriests nāvessods pēc augstākā soda mēra atjaunošanas 1976. gadā. 18 gadu vecumā 1995. gada 12. janvārī Paika ar savu drauģeli Tadarilu Šipu un citu meiteni zvēriski noslepkavoja savu kursabiedreni Kolīnu Slemmeri, viņu vainojot mēģinājumā aizvilt savu draugu. Pēc viņas ievilināšanas vientuļā vietā nomaļā vietā netālu no Tenesī Universitātes Noksvilā, kamēr cita meitene “stāvēja uz vakts”, viņa ar Šipu upuri ilgstoši spīdzināja, sita un graizīja, līdz nosita ar asfalta gabalu. Vēl dzīvajai meitenei krūtīs Paika iegrieza pentagrammu, bet pēc tam lielījās, ka paturējusi upura galvaskausa fragmentu kā “suvenīru”. Šipu no nāvessoda paglāba 17 gadu vecums, viņš izcieš mūža ieslodzījumu, bet pērn tika noraidīts viņa pirmstermiņa atbrīvošanas lūgums.
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Paikai bija paredzēts kļūt par 19. sievieti, kurai kopš 1976. gada ASV ir izpildīts nāvessods un pirmajai Tenesī štatā kopš 1820. gada, kad tika pakārta Īva Mārtina. Kā liecina ASV Nāvessodu informācijas centra dati, pašlaik ASV cietumos nāvessoda izpildi gaida 45 sievietes, tostarp transpersonas, kuras savu dzimumu identificējušas pēc nāves sprieduma saņemšanas. Visvairāk šādu personu ir Kalifornijā (17), kam seko Teksasa (7) un Alabama (5).
Nāvessoda izpilde bija dramatiska. Pēc pirmās pentobarbitāla letālās devas ievadīšanas notiesātā joprojām bija pie samaņas, un nelīdzēja pat otrās devas ievadīšana. Aculiecinieki vēstīja, ka Paika, kura eksekūcijas laikā sūdzējās par sāpēm, “joprojām bija dzīva un krāca”. Brīžiem nāvessoda izpildes telpas aizkari tika aizvērti, tāpēc žurnālisti varēja tikai dzirdēt telpā notiekošo. Pēc otrā mēģinājuma neveiksmes cietuma vadībai nācās izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību un nogādāt Paiku slimnīcā.
Upura māte Meja Martinesa toreiz neslēpa sašutumu par notikušo. “Viņi mēģināja viņai izpildīt nāvessodu, bet viņa nenomira,” paziņoja Martinesa, kura bija sevišķi sašutusi par to, ka pirms soda izpildes Paika tā arī neizrādīja nekādu nožēlu par pastrādāto.
Nāvessoda izpilde klibo
Pēc nāvessoda izpildes izgāšanās ASV Tenesī štata cietumu sistēmas vadītājs Frenks Strada paziņoja par atkāpšanos no amata, bet štata gubernators paziņoja, ka uzdevis veikt visaptverošu neatkarīgu pārbaudi, kā arī apturējis visu šogad štatā paredzēto nāvessodu izpildi. Viņš gan žurnālistiem apgalvojis, ka “cik mums pašlaik zināms, Labošanas darbu departaments precīzi ievēroja noteikto protokolu”.
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Protokols paredz otrās pentobarbitāla devas ievadīšanu, ja notiesātais izdzīvo pēc pirmās, taču nav norādīts rīcības mehānisms, ja nelīdz arī otrā deva. Kaut gan daudzi štati nāvessodu izpildē izmanto triju nāvējošu vielu kombināciju, vismaz desmit štatu, tostarp Tenesī, lieto tikai pentobarbitālu.
Tenesī nāvessodu izpildes protokols arī iepriekš nonācis pastiprinātas uzmanības lokā. 2022. gadā štats apturēja nāvessodu izpildi un sāka izmeklēt nāvējošās injekcijas procedūru. 2023. gadā Strada tika pieņemts darbā, lai pārraudzītu uzlabotas procedūras ieviešanu. Pirms tam viņš pārraudzīja nāvessodu izpildi Arizonā, kur 2022. gadā trīs reizes soda izpilde saskārās ar nopietnām problēmām. Nāvessodu izpilde Tenesī tika atsākta 2025. gadā, un kopš tā laika tika izpildīti trīs nāvessodi.
Šī ir jau otrā reize šogad, kad nāvessoda izpilde Tenesī nav noritējusi, kā plānots. Par triju cilvēku nogalināšanu 1994. gadā notiesātajam Tonijam Karutersam šā gada maijā nāvessoda izpilde tika atlikta uz gadu, jo neizdevās atrast vēnu intravenozā katetra ievietošanai.