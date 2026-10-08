Kanādiešu rakstniece Enna Kārsone saņem Nobela prēmija literatūrā
Šī gada Nobela prēmija literatūrā ceturtdien piešķirta kanādiešu dzejniecei, esejistei un tulkotājai Ennai Kārsonei. 76 gadus vecā autore tika godināta "par savu drosmīgo un radošo daiļradi, kas, rotaļīgā dialogā ar klasisko tradīciju, radījusi jaunas formas mūsdienu literatūrā", teikts Zviedrijas Akadēmijas paziņojumā.
"Enna Kārsone savā karjerā ir apvienojusi dzejas rakstīšanu ar tulkošanas darbu un pasniegšanu dažādās universitātēs," norādīts paziņojumā.
Kārsone dzimusi Toronto 1950. gadā un ieguvusi izglītību Toronto Universitātē. Viņa pasniegusi vairākās Ziemeļamerikas universitātēs, tostarp Makgila Universitātē, Mičiganas Universitātē, Ņujorkas Universitātē un Prinstonā.
Kā ziņots, pirmdien šī gada Nobela prēmija medicīnā tika piešķirta ASV zinātniekam Karlam Deiserotam, kā arī diviem vācu pētniekiem - Pēteram Hēgemanam un Georgam Nāgelam - par jonu kanālu un optoģenētikas pētījumiem. Nobela prēmija fizikā otrdien tika piešķirta beļģu zinātniekam Francisam Halzenam par neitrīno pētījumiem. Nobela prēmija ķīmijā trešdien tika piešķirta francūzim Anrī B. Kaganam un japānim Kenso Soai par nelineāro efektu un autokatalīzes atklāšanu asimetriskajā organiskajā sintēzē, paziņoja Zviedrijas Karaliskā Zinātņu akadēmija.
Piektdien tiks piešķirta prestižā Nobela Miera prēmija, bet nākampirmdien tiks pasludināts Nobela prēmijas laureāts ekonomikā.
Šī gada prēmijas lielums ir 12 miljoni Zviedrijas kronu (nedaudz vairāk nekā miljons eiro). Prēmijas pasniegšanas ceremonija paredzēta 10. decembrī, tās iedibinātāja Alfrēda Nobela nāves gadadienā.