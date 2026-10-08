Satraucoša aina: savvaļas dzīvnieku populācijas pēdējā pusgadsimtā sarukušas vidēji par 73%
Pasaules savvaļas dzīvnieku populācijas pēdējo 52 gadu laikā sarukušas vidēji par 73%, liecina jaunākais Pasaules dabas fonda Dzīvās planētas ziņojums.
Lai gan kopējā aina ir satraucoša, pētnieki norāda arī uz pozitīviem piemēriem. Vairākām apdraudētām sugām, pateicoties dabas aizsardzības pasākumiem, izdevies atjaunoties.
Ziņojumā apkopoti dati par 35 803 savvaļas mugurkaulnieku populācijām, kas pārstāv 5790 sugas visā pasaulē. Visstraujākais populāciju samazinājums konstatēts Latīņamerikā un Karību jūras reģionā, kur tas sasniedzis 95%, kā arī Āfrikā – 80%. Eiropā un Centrālāzijā samazinājums bijis 23%. Īpaši smagi cietušas saldūdens ekosistēmas, kurās dzīvnieku populācijas sarukušas vidēji par 85%.
Par galvenajiem savvaļas dzīvnieku apdraudējumiem ziņojumā nosaukta to dabisko dzīvotņu iznīcināšana, intensīva dabas resursu izmantošana, klimata pārmaiņas un piesārņojums. Būtiska loma ir arī lauksaimniecībai un enerģētikai. Piemēram, paplašinot lauksaimniecības zemes, tiek iznīcinātas dzīvnieku dzīvesvietas, savukārt fosilā kurināmā izmantošana veicina klimata pārmaiņas.
Tomēr ne visām sugām klājas slikti. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir savvaļas tīģeri, kuru skaits no 2010. līdz 2025. gadam pieaudzis par vairāk nekā 70% – no aptuveni 3200 līdz 5700 dzīvniekiem. Atjaunoties izdevies arī Atlantijas un Klusā okeāna zilspuru tunču populācijām, ieviešot stingrākus zvejas ierobežojumus. Savukārt atsevišķās Āfrikas dienvidu valstīs pieaug ziloņu skaits, pateicoties dabas aizsardzības pasākumiem un vietējo kopienu iesaistei.
Par vēl vienu nozīmīgu panākumu kļuvusi zaļo jūras bruņurupuču populācijas atjaunošanās. Pēc aptuveni 50 gadus ilgiem aizsardzības pasākumiem 80 valstīs šie dzīvnieki 2025. gadā izņemti no apdraudēto sugu saraksta. To izdevies panākt, aizsargājot bruņurupuču ligzdošanas vietas, ierobežojot nelikumīgu ķeršanu un veicot citus pasākumus.
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Pasaules dabas fonds uzsver, ka ar atsevišķu sugu aizsardzību vien nepietiks – nepieciešamas arī plašākas pārmaiņas pārtikas ražošanā, enerģētikā un finansēšanā.