Eiropas Parlamentā nonācis “Oranžais mēris” - kails Tramps ar golfa nūju
Eiropas Parlamenta ēkā Strasbūrā uz laiku uzstādīta provokatīva un satīriska skulptūra "Oranžais mēris", kurā attēlots kails ASV prezidents Donalds Tramps.
Uz kalsna, novārdzināta vīrieša pleciem, kurš zem šīs nastas saliecies gandrīz līdz zemei, sēdošais Tramps vienā rokā tur golfa nūju, otrā svarus. Darba nosaukums ir “Oranžais mēris” (“The Orange Plague”), bet dāņu mākslinieks Jenss Galšots to dēvē arī par “Netaisnības karali” (“King of Injustice”). Skulptūra ir 2,6 metrus augsta. Tā veidota no vara un pārklāta ar 23 karātu zelta loksnēm.
Uz skulptūras pamatnes lasāms ironisks vēstījums: “Es sēžu uz cilvēka muguras. Viņš liecas zem mana svara. Es darīšu visu, lai viņam palīdzētu. Izņemot nokāpšanu no viņa muguras.”
Nosaukums “Oranžais mēris” nav izvēlēts nejauši
Galšots šo skulptūru veidojis kā satīrisku protestu pret Trampa politiku, īpaši viņa ārpolitiku un nostāju klimata pārmaiņu jautājumā. Arī pats skulptūras nosaukums “Oranžais mēris” nav izvēlēts nejauši. Mākslinieks uzskata, ka Trampa lēmumiem ir ietekme ne tikai uz ASV, bet arī uz pārējo pasauli.
Eiropas Parlamentā skulptūra nonākusi pēc Dānijas kreiso spēku deputāta Pera Klausena iniciatīvas. Deputātiem saskaņā ar parlamenta noteikumiem ir tiesības organizēt kultūras pasākumus un izstādes parlamenta telpās, ja tās atbilst iestādes pamatvērtībām.
Tas nozīmē, ka skulptūras izstādīšana nav Eiropas Parlamenta vai Eiropas Savienības oficiāla nostāja pret Trampu. Tā ir viena deputāta atbalstīta mākslas izstāde.
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No Brazīlijas līdz Strasbūrai
Šī skulptūra pirmoreiz tika izstādīta 2025. gada decembrī ANO klimata konferencē Brazīlijā. 2026. gada februārī tā bija apskatāma arī Minhenes drošības konferencē, bet tagad uz neilgu laiku nonākusi Eiropas Parlamentā.
Izstāde parlamentā ilgs līdz 8. oktobrim, pēc tam mākslinieks plāno skulptūru nogādāt uz ANO klimata konferenci Turcijā.