Krievu okupanti pastrādājuši kārtējo zvērību: uzbrukumā pasažieru autobusiem Kramatorskā daudz nogalināto
Krievija veikusi triecienu pasažieru autobusiem Kramatorskā. Uzbrukumā ir daudz bojāgājušo un ievainoto civiliedzīvotāju.
Krievijas armija 8. oktobra rītā veikusi triecienu Kramatorskai, nogalinot un ievainojot civiliedzīvotājus. Par to ziņo Doneckas apgabala militārās administrācijas vadītājs Vadims Filaškins.
Aptuveni plkst. 10.00 Krievijas karaspēks uzbrucis transportlīdzekļiem, kas pārvadāja civiliedzīvotājus. Trieciena zonā atradušies divi pasažieru autobusi.
Uzbrukumā ir daudz upuru. Saskaņā ar sākotnējo informāciju vismaz 12 cilvēki gājuši bojā, bet vēl 19 guvuši ievainojumus. Tomēr vēlāk prokuratūra pavēstīja, ka nogalināti vismaz 33 cilvēki un 18 ievainoti.
Pēc prokuratūras sākotnējām ziņām, Krievijas armija uzbrukumā, iespējams, izmantojusi UMPB D-30SN – Krievijā ražotu augstas precizitātes planējošo aviācijas munīciju.
Strauji pasliktinoties drošības situācijai, pieņemts lēmums pārtraukt sabiedriskā transporta kustību Kramatorskas un Slovjanskas pašvaldību teritorijās.
"Krievija apzināti ignorē visus iespējamos karadarbības noteikumus un starptautisko humanitāro tiesību normas. Tā izvēlas mērķus, kuros var nodarīt vislielākās ciešanas civiliedzīvotājiem.
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Šādos apstākļos mums nav tiesību riskēt ar pasažieru un autovadītāju dzīvībām. Kramatorskas un Slovjanskas iedzīvotāju drošība šobrīd ir svarīgāka par visu.
Aicinu ar izpratni izturēties pret šo lēmumu. Tas ir piespiedu solis, ko diktē ienaidnieka rīcība. Krievija civilajā transportā saskata vēl vienu iespēju nogalināt ukraiņus," savu lēmumu skaidroja Doneckas apgabala militārās administrācijas vadītājs.
Kramatorska joprojām ir viena no Doneckas apgabala pilsētām, kur regulāri notiek Krievijas triecieni civilajai infrastruktūrai un transportam.
Aizvadītajā diennaktī Krievijas karaspēka uzbrukumos Doneckas apgabalā nogalināti četri civiliedzīvotāji, bet vēl vairāki cilvēki apšaudēs guvuši ievainojumus.