"Neļausim Krievijas kara mašīnai gūt peļņu." Lietuva grib aizliegt Krievijas graudu tranzītu ES
Lietuva rosinās Eiropas Savienībā pilnībā aizliegt Krievijas graudu tranzītu un sankciju sarakstā iekļaut vairākus ar Krievijas lauksaimniecības nozari saistītus oligarhus, kuri atbalsta karu. Par šādu ieceri ceturtdien paziņojis Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs.
“Krievija izmanto Eiropas ostas un infrastruktūru, cita starpā arī Baltijas valstu ostas, lai eksportētu savus graudus,” norādīja Sinkevičs. Līdz šim tas bijis iespējams, jo uz pārtikas produktiem neattiecas ES sankcijas. Vienlaikus Krievija turpina uzbrukumus Ukrainas ostām un graudu pārvadāšanas kuģiem. “Mēs neļausim Krievijas kara mašīnai gūt peļņu, izmantojot mūsu infrastruktūru kā vārtus uz pasaules tirgiem,” uzsvēra Lietuvas premjers.
Tāpēc Lietuva vēlas panākt izmaiņas visas ES līmenī – ne tikai aizliegt Krievijas graudu tranzītu caur bloka teritoriju, bet arī sankciju sarakstā iekļaut atsevišķus Krievijas lauksaimniecības nozares oligarhus, kuri atbalsta karu.
Lietuva jau kopš septembra sākuma pastiprināti pārbauda pārtikas graudu kravas, kas tranzītā tiek vestas no Krievijas un Baltkrievijas. Divām neskaidras izcelsmes kravām paņemti paraugi, kuru izcelsmi pašlaik pārbauda ārvalstu laboratorijās.
Lietuvas premjers norādījis, ka Krievijas graudu tranzīts ir kopīga Baltijas valstu problēma un Latvijas un Lietuvas nostāja šajā jautājumā sakrīt. Savukārt Igaunija jau 1. oktobrī aizliedza Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes graudu tranzītu.
Jāatzīmē, ka ES 2024. gadā ieviesa paaugstinātus muitas tarifus Krievijas un Baltkrievijas graudu produktiem, taču tie neaizliedz šo produktu tranzītu caur ES uz trešajām valstīm.