Mirusi Margarete Hamiltone, kuras programmatūra ļāva "Apollo 11" nolaisties uz Mēness. Viņas foto ar tās izdruku kļuva ikonisks
1969. gada 21. jūlijā (pēc Latvijas laika) visa pasaule, izņemot dažus dīvaiņus, tādus kā Padomju Savienība, ar aizturētu elpu tiešraidē sekoja cilvēku vēsturiskajai izkāpšanai uz Mēness. Taču ne visi zina, ka aiz “Apollo 11” misijas sekmēm stāvēja pavisam jauniņā Margarete Hamiltone, kuras vadītā grupa izstrādāja kritiski svarīgo programmatūru. Nu viņas misija uz Zemes ir noslēgusies 90 gadu vecumā.
Hamiltone bija datorzinātniece, kuras revolucionārie pētījumi palīdzēja ASV Nacionālajai aeronautikas un kosmosa pārvaldei (NASA) astronautiem nosēsties uz Mēness. Viņa vadīja komandu, kas izstrādāja programmatūru NASA “Apollo” misijām, un ieviesa terminu "programmatūras inženierija".
Hamiltones bijušais darba devējs Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts (MIT) apstiprinājis viņas nāvi, norādot, ka zinātniece mūžībā devusies 30. septembrī. “Teikt, ka Hamiltone bija celmlauze, vai apgalvot, ka viņa apsteidza savu laiku, būtu milzīgi nepietiekams novērtējums,” teikts MIT paziņojumā.
Hamiltone strādāja MIT no 1959. gada līdz 20. gadsimta 70. gadu vidum un vadīja Programmatūras inženierijas nodaļu. Tieši šajā nodaļā viņa vadīja inženieru komandu, kas izstrādāja un testēja visu NASA “Apollo 11” misijas kosmosa kuģa borta programmatūru. Tā palīdzēja amerikāņu astronautiem Nīlam Ārmstrongam un Bazam Oldrinam droši nosēsties uz Mēness.
1969. gadā, tikai dažus mirkļus pirms vēsturiskās “Apollo 11” nosēšanās uz Mēness, kosmosa kuģa borta dators raidīja trauksmes signālu, brīdinot par kļūmi. Izrādījās, ka dators ir pārslogots, un uz brīdi šķita, ka sarežģīto nosēšanos varētu neizdoties īstenot. Tomēr Hamiltone un viņas komanda bija paredzējuši šādas kļūmes iespējamību. Kā skaidro MIT, grupa bija izstrādājusi programmatūru, kas darbojās pēc prioritāšu principa, ļaujot pārtraukt mazāk svarīgus fona uzdevumus un koncentrēt datora resursus vissvarīgākajam uzdevumam – nosēšanos uz Mēness, vēsta BBC.
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Komandas fantastiskais veikums programmatūras inženierijā tika iemūžināts slavenā 1969. gada fotogrāfijā, kurā Hamiltone redzama stāvam blakus milzīgai izdrukāta programmas koda kaudzei, kas sniedzas augstāk par viņu pašu.
“Mani piesaistīja gan pati ideja, gan fakts, ka nekas tāds iepriekš vēl nebija paveikts. Es biju pirmā programmētāja, kas pievienojās komandai, un pirmā sieviete, kuru viņi pieņēma darbā,” Hamiltone 2019. gadā stāstīja laikrakstam “Guardian”.
2016. gadā toreizējais ASV prezidents Baraks Obama par ieguldījumu zinātnē un kosmosa izpētē apbalvoja Hamiltoni ar Prezidenta Brīvības medaļu. Toreiz Obama sacīja, ka Hamiltone “simbolizē to nepelnīti neatzīto sieviešu paaudzi, kas palīdzēja cilvēcei nokļūt kosmosā”.
Leģendārā "Apollo 11" lidojuma translāciju var noskatīties šeit, to vadīja ASV televīzijas leģenda Volters Kronkaits:
Jāatgādina, ka uz Mēness ir pabijuši 12 cilvēki. Pirmais izkāpa “Apollo 11” misijas astronauts Nīls Ārmstrongs (1930-2012) 1969. gada 21. jūlijā, pēc mirkļa viņam sekoja Bazs Oldrins. Pēdējie uz Mēness kāju spēra “Apollo 17” misijas dalībnieki Jūdžīns Sernans un Harisons Šmits 1972. gada 14. decembrī. No 12 Mēness astronautiem vēl dzīvi ir četri — Bazs Oldrins, kurš 96 gadu vecumā ir visvecākais vēl dzīvais Mēness apmeklētājs, 94 gadus vecais Deivids Skots (“Apollo 15”, pabija uz Mēness no 1971. gada 31. jūlijam līdz 2. augustam), 91 gadu vecais Čārlzs Djūks (“Apollo 16”, pabija uz Mēness no 1972. gada 21. līdz 23. aprīlim) un 91 gadu vecais Harisons Šmits (“Apollo 17”, pabija uz Mēness no 1972. gada 11. līdz 14. decembrim). Pirmais cilvēks uz Mēness Nīls Ārmstrongs aizgāja viņsaulē 2012. gada 25. augustā 82 gadu vecumā. Vēl 12 astronauti "Apollo" programmas ietvaros ir lidojuši uz Mēnesi, bet palikuši orbītā ap to, tā arī nenolaižoties. No šī duča dzīvs ir tikai 92 gadus vecais "Apollo 13" dalībnieks Freds Heizs, savukārt leģendārā "Apollo 11" dalībnieks Maikls Kolinss aizgāja viņsaulē 2021. gada 28. aprīlī 90 gadu vecumā.
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Šā gada aprīlī pēc vairāk nekā pusgadsimta pārtraukuma cilvēki atkal devās uz Mēnesi, kosmosa kuģim "Artemis 2" ar četru cilvēku apkalpi aplidojot ap Zemes dabīgo pavadoni. Šī misija bija vēsturiska arī daudzos citos aspektos: 50 gadus vecais kapteinis Rīds Vaizmens bija visvecākais cilvēks, speciāliste Kristīna Koha bija pirmā sieviete, pilots Viktors Glovers bija pirmais citas rases pārstāvis, bet Džeremijs Hansens bija pirmais ne ASV pilsonis to astronautu klāstā, kuri pameta zemo Zemes orbītu. Par šādu orbītu dēvē to, kas atrodas no 160 līdz 2000 kilometru augstumā no Zemes virsmas.
Savas misijas laikā apmetot milzīgu loku ap Mēnesi, 6. aprīlī “Artemis 2” ar 406 771 kilometru pārspēja 1970. gada 15. aprīlī “Apollo 13” sasniegto 400 171 kilometra rekordu jeb vistālāko attālumu no Zemes, kādā cilvēki spējuši nokļūt.