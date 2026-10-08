Ielaužas politiķu mājās un nokārtojas tualetēs: Krieviju tur aizdomās par dīvainām provokācijām Somijā
Vismaz 20 Somijas parlamenta deputāti ziņojuši par mīklainām ielaušanās reizēm savos mājokļos. Viens no politiķiem pat atklājis, ka viņa vannasistabā atstāti izkārnījumi. Somijas amatpersonas pieļauj, ka aiz šiem incidentiem varētu būt Krievijas izlūkdienestu centieni iebiedēt un destabilizēt valsts politiķus, vēsta "Daily Mail".
Somijas valdošās centriski labējās Nacionālās koalīcijas partijas pieredzējušais deputāts Bens Ziskovičs uzskata, ka ielaušanās varētu būt daļa no Krievijas īstenotas kampaņas.
“Tas ir veids, kā Krievijas izlūkdienests parāda, ka cilvēki tiek novēroti, un veids, kā radīt apjukumu vai bažas,” viņš sacījis.
Somijas parlamenta priekšsēdētājs Jusi Halla-aho paziņojis, ka saistībā ar nozīmīgo ielaušanās gadījumu sēriju tiks sākta izmeklēšana.
Šāda taktika Krievijas izlūkdienestiem nav pilnībā jauna. ASV Valsts departaments iepriekš dokumentējis gadījumus, kuros aģenti ielauzušies cilvēku mājokļos, pārvietojuši viņu mantas un atvēruši logus, tādējādi iebiedējot savus mērķus.
Arī bijusī BBC korespondente Krievijā Sāra Rainsforda savos memuāros aprakstījusi gadījumu, kad slepenie aģenti iekļuvuši viņas mājoklī un atstājuši neizskalotus izkārnījumus tualetēs. Savukārt laikraksta “The Guardian” žurnālists Lūks Hārdings stāstījis par Krievijas Federālā drošības dienesta darbinieku ielaušanos viņa dzīvoklī Maskavā. Vienā no reizēm aģenti esot atstājuši seksa rokasgrāmatu.
Somija pastiprināti pievērš uzmanību Krievijas hibrīddraudiem
Bažas par Krievijas iespējamo iesaisti šādos incidentos pieaugušas kopš Somijas pievienošanās NATO 2023. gadā. Līdz ar Somijas uzņemšanu aliansē NATO robeža ar Krieviju pagarinājās par gandrīz 1600 kilometriem.
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Tuvojoties Somijas parlamenta vēlēšanām, kas paredzētas pēc aptuveni sešiem mēnešiem, amatpersonas pastiprināti pievērš uzmanību iespējamām Krievijas sabotāžas un iejaukšanās aktivitātēm.
Bažas par Krievijas tā dēvēto hibrīdkara taktiku paudušas arī Vācijas amatpersonas. Vācijas ārējās izlūkošanas dienesta BND vadītājs Martins Jēgers brīdinājis, ka Krievijas neizziņotais “ēnu karš” pret Vāciju un tās sabiedrotajiem kļūst arvien intensīvāks un iegūst “jaunu, bīstamāku raksturu”.
Viņš Vācijas parlamenta izlūkdienestu uzraudzības komisijas sēdē norādījis, ka Vācijai pastāv risks tikt ierautai vardarbīgā konfliktā ar Krieviju.
Jēgers kā vienu no incidentiem minējis augustā notikušo mēģinājumu sarīkot uzbrukumu Leipcigas lidostā, izmantojot ar sprāgstvielām aprīkotu dronu. Par galvenajiem aizdomās turamajiem šajā gadījumā tiek uzskatīti Krievijas aģenti.
Vācija vairākkārt apsūdzējusi Krieviju hibrīdkampaņas īstenošanā, kas ietver spiegošanu, sabotāžu un citus traucējumus. Maskava šīs apsūdzības kategoriski noliedz.
Vācijas iekšējās izlūkošanas dienesta BfV vadītājs Sinans Selens savukārt norādījis, ka Krievijas aktivitātes vairs neaprobežojas ar klasisku spiegošanu, bet ietver arī sabotāžu un slepkavības.
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Pēc viņa teiktā, Krievijas aktivitāšu mērķu vidū ir aizsardzības industrija un militārā infrastruktūra, turklāt Maskava jau esot gatava uzņemties risku, ka šādu operāciju rezultātā varētu ciest civiliedzīvotāji.
Vienlaikus BND vadītājs uzsvēris, ka pašlaik nav pazīmju par Krievijas plāniem veikt plaša mēroga militāru uzbrukumu kādai NATO dalībvalstij, taču viņš pieļāvis, ka Baltijas valstīs varētu notikt zema līmeņa Krievijas militārās aktivitātes.