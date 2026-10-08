Putinu dzimšanas dienā publiski apsveikuši vismaz 15 valstu līderi. Deviņi no viņiem to dara katru gadu kopš kara sākuma
Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu dzimšanas dienā publiski apsveikuši vismaz 15 valstu līderi. Deviņi no viņiem to dara katru gadu kopš kara sākuma.
Līdz 7. oktobra vakaram izdevums "The Insider" bija atradis publiskus apstiprinājumus tam, ka Vladimiru Putinu 74. dzimšanas dienā apsveikuši vismaz 15 valstu vadītāji.
2025. gadā šādu valstu bija vismaz 19, 2024. gadā – 16, 2023. gadā – 11, bet pilna mēroga kara pirmajā gadā – 14.
Salīdzinot pēdējo piecu gadu sarakstus, "The Insider" aprēķinājis, ka kopš 2022. gada Putinu ik gadu publiski apsveikuši deviņu valstu vadītāji – astoņu bijušo padomju republiku un Nikaragvas.
7. oktobrī Putinam bija telefonsarunas ar Azerbaidžānas prezidentu Ilhamu Alijevu, Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko, Irānas prezidentu Masudu Pezeškiānu, Kazahstānas prezidentu Kasimu Žomartu Tokajevu, Kirgizstānas prezidentu Sadiru Žaparovu, Tadžikistānas prezidentu Emomali Rahmonu, Turcijas prezidentu Redžepu Tajipu Erdoganu, Turkmenistānas prezidentu Serdaru Berdimuhamedovu un Uzbekistānas prezidentu Šavkatu Mirzijojevu, kā arī Armēnijas premjerministru Nikolu Pašinjanu. Viņi visi apsveikuši Krievijas prezidentu dzimšanas dienā, paziņoja Kremlis.
Dažas no šīm sarunām apstiprinājuši arī pašu valstu vadītāju preses dienesti. Piemēram, Alijevs piezvanījis Putinam un novēlējis viņam veselību, ilgu mūžu un "jaunus panākumus valsts darbā", savukārt Mirzijojevs novēlējis veselību, labklājību un panākumus.
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Vēl pirms 7. oktobra apsveikumu nosūtījis Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins. Putinu apsveicis arī Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns. Savā vēstulē viņš Krievijas līderi nosaucis par "visdārgāko draugu" un apliecinājis atbalstu Krievijai, liecina Ziemeļkorejas Centrālās telegrāfa aģentūras ziņotais.
Nikaragvas līdzprezidenti Daniels Ortega un Rosario Muriljo kopīgu apsveikuma vēstījumu nosūtījuši jau 5. oktobrī. Krievijas vadītāju apsveicis arī Bahreinas karalis Hamads bin Īsa Āl Halīfa. Savukārt Venecuēlas valdības un tautas vārdā apsveikumu nosūtījusi prezidenta pienākumu izpildītāja Delsija Rodrigesa, vēsta Krievijas mediji.
Apsveicēju saraksts vēl varētu papildināties, jo iepriekšējos gados par dažiem apsveikumiem kļuva zināms tikai pēc Putina dzimšanas dienas.
Deviņas valstis publiski apsveic Putinu katru gadu kopš kara sākuma
2025. gadā izdevums "Agentstvo" saskaitīja vismaz 19 ārvalstu līderus, kuri publiski apsveikuši Putinu dzimšanas dienā. Tas bija lielākais rādītājs kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma. Kremlis toreiz apgalvoja, ka saņemti aptuveni 40 apsveikumi, taču neatklāja aptuveni puses apsveikumu sūtītāju vārdus. 2024. gadā Putinu apsveica 16 valstu vadītāji, 2023. gadā – 11, bet 2022. gadā – 14.
"The Insider" salīdzināja šos sarakstus ar apstiprinātajiem 2026. gada apsveikumiem. Visos piecos sarakstos figurē vienas un tās pašas deviņas valstis: Azerbaidžāna, Armēnija, Baltkrievija, Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna un Nikaragva.
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Astoņas no deviņām valstīm, kuru vadītāji ik gadu kopš pilna mēroga kara sākuma publiski apsveikuši Putinu dzimšanas dienā, ir bijušās padomju republikas. Vienīgais izņēmums ir Nikaragva.
Ķīna, neraugoties uz ciešajām Maskavas un Pekinas attiecībām, šajā sarakstā neiekļūst, jo publiskotajā 2023. gada apsveicēju sarakstā Sji Dzjiņpins nebija minēts.
Arī Kims Čenuns apsveica Putinu 2022., 2024., 2025. un 2026. gadā, taču 2023. gadā viņa vārds publiski zināmo apsveicēju vidū neparādījās. Toreiz ne Kremlis, ne Ķīnas puse neziņoja par Sji Dzjiņpina apsveikumu. Arī Turcijas prezidents Erdogans nebija iekļauts 2023. gada sarakstā.
Kuri līderi šogad vēl nav publiski apsveikuši Putinu?
Pagājušā gada apsveicēju sarakstā bija arī Indijas premjerministrs Narendra Modi, Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu, Apvienoto Arābu Emirātu prezidents Muhameds bin Zajeds Āl Nahjāns, Kubas prezidents Migels Diass-Kanels un toreizējais Bolīvijas prezidents Luiss Arse.
Krievijas izdevums "EADaily" apgalvo, ka Putinu apsveicis arī Modi, tomēr publikācijas tapšanas brīdī Indijas premjerministra un valdības oficiālajos informācijas kanālos šāds paziņojums nebija atrodams.
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Tāpēc "The Insider" Indiju savos aprēķinos neiekļāva. Savukārt šā gada publiskajā apsveicēju sarakstā parādījusies Irāna – tās prezidents Masuds Pezeškiāns apsveicis Putinu telefonsarunas laikā.
Vladimirs Putins ir dzimis 1952. gada 7. oktobrī un šogad viņam palika 74 gadi.