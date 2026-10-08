Sasniegts pasaules rekords: tādu ķirbi vēl nevienam nebija izdevies izaudzēt
65 gadus vecais brits Īans Peitons izaudzējis 1295,8 kilogramus smagu ķirbi, kas atzīts par pasaulē smagāko. Ķirbi viņš audzējis aptuveni četrus mēnešus, ik dienu tam veltot vairākas stundas.
Lai izaudzētu tik iespaidīga izmēra ķirbi, dažkārt viņš tam veltījis pat sešas stundas dienā, raksta britu izdevums "The Telegraph". Turklāt dienā tam bija nepieciešami gandrīz 500 litri ūdens.
Rekords bija nojaušams jau pirms svēršanas
Jau pirms svēršanas bija skaidrs, ka Peitona izaudzētais ķirbis ir neparasti smags. Svēršanas vietā to nogādāja ar speciālu iekrāvēju, kura sistēma pat uzrādīja brīdinājumu par pārāk lielu svaru.
Iepriekš Peitons milzu ķirbjus audzēja kopā ar savu dvīņubrāli Stjuartu. Un pieci viņu izaudzētie ķirbji jau bija iekļuvuši pasaules desmit smagāko ķirbju vidū. Šoreiz Peitons rekordlielo ķirbi izaudzēja viens pats.
Pēc sacensībām rekordists nogādāts saimniecībā netālu no Sauthemptonas, kur to varēs apskatīt apmeklētāji. Vēlāk to plānots izmantot liellopu barībai.