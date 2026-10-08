Visu nakti viņš palika līdzās, bet no rīta devās meklēt palīdzību - suns izglābj saimnieka dzīvību
Austrijas Alpos pēc aptuveni 20 metru kritiena smagi ievainots 21 gadu vecs jaunietis visu nakti pavadīja kalnos, nespējot pats izsaukt palīdzību. Nākamajā rītā glābējus pie cietušā aizveda viņa labradors, kurš visu nakti bija palicis līdzās saimniekam.
Negadījums notika pie Dakhšteinas ledāja Austrijas Alpos. Pārgājiena laikā 21 gadu vecais vīrietis negaidīti zaudēja līdzsvaru un nogāzās aptuveni 20 metrus lejup pa stāvo nogāzi, vēsta izdevums "Bild".
Kritienā viņš guva smagas galvas traumas un citus nopietnus ievainojumus, turklāt stipri asiņojas. Pēc kritiena viņš vairs nespēja piecelties un palika guļam kalnos.
Kad jaunietis paredzētajā laikā neatgriezās mājās, viņa draudzene saprata, ka kaut kas nav kārtībā, un vērsās pēc palīdzības. Glābēji nekavējoties uzsāka pazudušā vīrieša meklēšanu un vairākas stundas pārmeklēja apkārtni, taču viņu atrast neizdevās.
Labradors aizved glābējus pie saimnieka
Nākamajā rītā, kad glābēji jau bija atsākuši pazudušā jaunieša meklēšanu, viņu uzmanību piesaistīja suns. Cietušā labradors iznāca pretī glābējiem, skaļi riedams un it kā cenšoties viņiem kaut ko pavēstīt. Suns nepārprotami gribēja, lai cilvēki seko viņam, un beigu beigās aizveda glābējus līdz vietai, kur smagi ievainots gulēja viņa saimnieks.
“Viņš skaļi rēja un aizveda mūs pie viņa,” notikušo vēlāk aprakstīja Obertraunas kalnu glābšanas dienesta operācijas vadītājs Florians Holls.
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Palīdzēja jaunietim nenosalt
Pēc glābēju teiktā, labradors, visticamāk, visu nakti bija palicis sava saimnieka tuvumā. Iespējams, tieši suns aukstajā naktī palīdzēja jaunietim nenosalt un izturēt garās stundas līdz glābēju ierašanās brīdim.
Kad glābēji beidzot sasniedza jaunieti, viņš vēl bija pie samaņas, taču pēc aukstumā pavadītās nakts un gūtajām traumām bija stipri dezorientēts. Mediķi viņa stāvokli novērtēja kā nopietnu, tādēļ vīrietis ar glābšanas helikopteru tika nogādāts slimnīcā, kur viņam varēja sniegt nepieciešamo medicīnisko palīdzību.
Arī labradors pēc tam tika nogādāts lejā no kalniem. Pēc pārdzīvotās nakts suns beidzot varēja sasildīties un atpūsties drošībā.