Kāpēc Krievijā pēta nāvējošu baktēriju? Iespējamā nāve no mēra Sibīrijas laboratorijā mulsina zinātniekus
Pēdējās dienās pasaules medijos plaši izskanējušas ziņas par iespējamu nāves gadījumu no plaušu mēra kādā Krievijas laboratorijā. Šis gadījums izraisījis bažas par senās slimības plašāku uzliesmojumu vai pat starptautisku epidēmiju. Tāpat izskanējuši pieņēmumi, ka laboratorijā varētu būt veikti bioloģisko ieroču pētījumi.
Veselības aizsardzības iestādes un valstu valdības vēlas noskaidrot, kas īsti noticis. 7. oktobrī ASV valsts sekretārs Marko Rubio aicināja Krieviju publiskot plašāku informāciju, savukārt Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs paziņoja, ka "rūpīgi seko situācijas attīstībai".
Ārpus Krievijas strādājošie mēra pētnieki uzsver, ka arī viņu rīcībā ir ļoti maz ticamas informācijas, un cer, ka drīzumā Krievija sniegs plašākus skaidrojumus, vēsta viens no pasaules vadošajiem recenzētajiem akadēmiskajiem žurnāliem "Science".
Tomēr zinātnieki ir vienisprātis, ka, ņemot vērā mēra izplatīšanās īpatnības un līdz šim zināmo par Krievijas reakciju, plaša šīs bīstamās bakteriālās slimības uzliesmojuma risks, nemaz nerunājot par epidēmiju, ir tuvu nullei.
"Absolūti sliktākais scenārijs šajā gadījumā būtu lokāls saslimšanas gadījumu kopums," norāda Ziemeļarizonas Universitātes mikrobiologs Pols Kīms, kurš pārzina mēra pētniecību bijušajā Padomju Savienībā.
Tomēr, ja laboratorijas darbiniece patiešām mirusi no mēra, tas liecinātu par grūti izskaidrojamiem drošības trūkumiem laboratorijā, kas būtu jāizmeklē, uzskata Kīms un citi zinātnieki.
Neatkarīgi no tā, kas patiesībā noticis, "kolēģes, laboratorijas zinātnieces, nāve Irkutskā ir briesmīgs zaudējums, un manas domas ir kopā ar viņas ģimeni un kolēģiem," paziņojumā, ko izplatījis "Science Media Centre", norādīja Birmingemas Universitātes vīrusu imunoloģe Zanija Stamataki.