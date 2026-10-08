Skandālos ierautā Norvēģijas kroņprincese atteiksies no karalisko pienākumu pildīšanas
Kļuvis zināms, ka skandālos ierautā Norvēģijas karaliene konsorte Mete Mārita līdz 2027. gada vasarai nepildīs karaliskos pienākumus. Par to paziņojis Norvēģijas karaļnams savā paziņojumā presei.
"Viņas Majestāte karaliene joprojām atveseļojas pēc plaušu transplantācijas, un līdz nākamajai vasarai viņai principā nav paredzēti nekādi oficiāli pasākumi," teikts paziņojumā.
Karaļnams paziņojis par gatavošanos atsākt oficiālos pasākumus ar karaliskās ģimenes locekļu piedalīšanos, jo noslēdzies sēru periods pēc karaļa Haralda V nāves augusta beigās.
Jaunais Norvēģijas karalis Hokons VIII tuvākajā laikā pievērsīsies galvenokārt pasākumiem valsts iekšienē un tiksies ar dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem.
Neraugoties uz karaļnama oficiālo paziņojumu, daudzi uzskata, ka Metes Māritas karalisko pienākumu pildīšanas atlikšana ir tieši saistīta ar skandāliem, kuros viņa pēdējā laikā bijusi ierauta.
Piemēram, pirms nepilna mēneša kļuva zināms, ka pēc advokātu pieprasījuma tiesā atkārtoti izskatīs viņas 29 gadus vecā dēla Mariusa Borga Heibija lietu. Viņam par izvarošanām tika piespriests četru gadu cietumsods.
Turklāt Mete Mārita iepriekš izpelnījās plašu kritiku par draudzību ar miljardieri un notiesāto dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu. Šī skandāla dēļ viņai nācās sniegt interviju, kurā viņa pauda nožēlu un skaidroja savas attiecības ar Epstīnu.
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Sociālajos tīklos daudzi ir pārliecināti, ka karalienes konsortes īslaicīga pazušana no publiskās telpas palīdzēs mazināt sabiedrības neapmierinātību ar karalisko ģimeni.
Šā gada vasarā Metei Māritai Oslo veiksmīgi tika veikta plaušu transplantācija. 2018. gadā viņai diagnosticēja retu plaušu fibrozes formu.
Atgādinām, ka Mete Mārita 2001. gadā apprecējās ar troņmantnieku Hokonu. Tolaik viņas dēlam Mariusam no iepriekšējām attiecībām bija četri gadi. Šā gada sākumā no publiskotajiem Epstīna lietas dokumentiem kļuva zināms, ka Mete Mārita vairākus gadus aktīvi sarakstījusies ar viņu. Ņemot vērā plašo sabiedrības rezonansi, ko izraisīja šīs informācijas atklāšana, viņa bija spiesta atzīt, ka saziņa ar miljardieri bijusi kļūda.
Augustā 89 gadu vecumā nomira Norvēģijas karalis Haralds V. Par jauno valsts galvu kļuva viņa dēls, 53 gadus vecais kroņprincis Hokons, savukārt jaunā karaļa 53 gadus vecā dzīvesbiedre Mete Mārita kļuva par karalieni konsorti.
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