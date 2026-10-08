Mēra incidents: Maskavas klusēšana rada bažas par daudz nopietnāku apdraudējumu
Inficēšanās gadījums ar mēri Krievijas laboratorijā pats par sevi nav iemesls panikai. Daudz lielāku satraukumu rada tas, ka Maskava nesteidzas atklāt notikušā detaļas un joprojām slēpj informāciju par savu bioloģisko ieroču programmu, vēsta “The Telegraph”.
Sibīrijas Valsts mēra izpētes institūta darbiniece ir mirusi, bet aptuveni 200 cilvēku nosūtīti karantīnā. Tikmēr Krievijas varasiestādes par notikušo sniedz ļoti maz informācijas.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio aicinājis Maskavu būt atklātākai. “Krievijai būtu jāsniedz pasaulei vairāk informācijas,” viņš sacīja.
Mēris nerada Covid-19 mēroga pandēmijas draudus
Mēris nav infekcijas slimība, kas pati par sevi varētu izraisīt Covid-19 mēroga pandēmiju. Slimību iespējams ārstēt ar antibiotikām, turklāt tā izplatās ievērojami lēnāk nekā daudzas citas infekcijas slimības.
Taču pavisam cits jautājums ir aizdomas, ka Krievijā joprojām pastāv slepena bioloģisko ieroču programma un infrastruktūra to ražošanai.
“Saplēsta mēģene ar mēra izraisītāju ir viena lieta. Mēģene ar vīrusu, kas pārveidots par ieroci, ir pavisam kas cits,” norāda izdevums.
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Kā atgādina ASV bioaizsardzības eksperts Ašišs Dža, oficiāli Krievija šo mēra izpētes institūtu uzdod par civilu iestādi. Tomēr ASV izlūkdienesti vairākkārt ir brīdinājuši, ka Maskava paplašina savu bioloģisko ieroču ražošanas programmu.
Šīs programmas saknes meklējamas vēl Padomju Savienības laikā. Pārbēdzēji savulaik stāstījuši par mēra, Sibīrijas mēra, baku un citu nāvējošu infekciju izraisītāju izmantošanu bioloģisko ieroču izstrādē.
Neraugoties uz saistībām, ko Krievija uzņēmusies saskaņā ar Konvenciju par bioloģisko ieroču izstrādes, ražošanas un uzkrāšanas aizliegumu, Maskava nav nodrošinājusi pilnīgu piekļuvi objektiem, kas saistīti ar padomju laika bioloģisko ieroču programmu.
Bīstamākais var būt nevis pats ierocis, bet bailes
Bioloģiskie ieroči ir bīstami ne tikai to radīto fizisko seku dēļ. Tie spēj izraisīt bailes un paniku, un psiholoģiskās sekas dažkārt var būt pat smagākas par fiziskajām.
To uzsver arī bijušais Lielbritānijas armijas ķīmiskās, bioloģiskās un radioloģiskās aizsardzības vienības komandieris Heimišs de Bretons-Gordons.
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Krievijas un Rietumu attiecībām kļūstot arvien saspīlētākām, tieši šis aspekts rada vislielākās bažas. Eiropas valstis Maskavu jau apsūdz tā dēvētā “ēnu kara” īstenošanā, savukārt eksperti pieļauj, ka Krievija varētu izmantot vēl no padomju laikiem saglabātos ķīmiskos un bioloģiskos ieročus, lai iebiedētu citas valstis un izdarītu uz tām spiedienu.