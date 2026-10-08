Trampam jautāja, vai mēris Krievijā varētu būt bioloģiskais ierocis, lūk ko viņš atbildēja
Baltā nama vadītājs Donalds Tramps atbildējis uz jautājumu par iespējamu mēra uzliesmojumu Krievijā.
ASV prezidents Donalds Tramps piesardzīgi komentējis iespējamo mēra uzliesmojumu Krievijā, tomēr atzinis, ka Krievijas puse sniegusi pārāk maz informācijas par notikušo.
Sarunā ar žurnālistiem Baltajā namā ASV prezidentam tika jautāts, vai iespējamais mēra uzliesmojums Krievijā varētu būt saistīts ar varasiestāžu izstrādātu bioloģisko ieroci. Žurnālisti arī vilka paralēles ar Covid-19 izcelsmi Ķīnas pilsētā Uhaņā.
Atbildot uz jautājumu, Tramps atsaucās uz Maskavas paziņojumiem, kuros apgalvots, ka "situācija tiek kontrolēta". Vienlaikus ASV prezidents piekrita, ka Krievijas puse sniegusi ļoti maz informācijas par notikušo.
"Ķīna toreiz runāja maz, un arī Krievija runā maz. Taču viņi apgalvo, ka situācija tiek pilnībā kontrolēta," paziņoja Tramps.
Šie jautājumi izskanējuši pēc tam, kad mirusi kāda Sibīrijas zinātniski pētnieciskā institūta darbiniece, kura strādāja iestādē, kas nodarbojas ar mēra apkarošanu.
Krievijas amatpersonas pagaidām apgalvo, ka sieviete mirusi no nezināmas izcelsmes pneimonijas, savukārt starptautiskās veselības aizsardzības organizācijas turpina rūpīgi sekot situācijas attīstībai.
ASV mediji noskaidrojuši, ka Vašingtona pieprasījusi Krievijai plašāku informāciju par Sibīrijas pretmēra institūta darbinieces nāvi. Pēc žurnālistu rīcībā esošās informācijas, attiecīgais pieprasījums Krievijas pusei nosūtīts konfidenciāli.
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Pirms tam ar līdzīgu pieprasījumu Maskavā vērsusies arī Pasaules Veselības organizācija (PVO).
Tikmēr britu izdevums "Mirror" nesen ziņoja, ka Irkutskas apgabalā, iespējams, reģistrēts vēl viens nāves gadījums, kura cēlonis varētu būt "nezināmas etioloģijas pneimonija".