87 gadu vecumā mirusi spāniete, kuras izlikšana no mājām izraisīja plašus protestus Madridē
87 gadu vecumā mūžībā devusies Marikarmena Abaskala, kuras izlikšana no mājokļa Madridē septembra beigās izraisīja plašu sabiedrības sašutumu un masu protestus.
Seniore slimnīcā nomira tikai divas nedēļas pēc tam, kad policija viņu izlika no dzīvokļa, kurā viņa bija nodzīvojusi 70 gadus.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Abaskala no sava ilggadējā mājokļa tika izlikta 23. septembrī pēc gadiem ilga strīda ar namīpašnieku. Notikušais izraisīja tik plašu rezonansi, ka jaunie mājokļa īpašnieki vēlāk piekrita ļaut viņai atgriezties dzīvoklī par zemāku īres maksu. Protesti tikmēr pārauga plašākā kustībā pret mājokļu krīzi Spānijā ar saukli “Vairs nevienas Marikarmenas”.
Ziņa par sirmgalves nāvi izraisījusi jaunu sašutuma vilni. Madrides centrā protestētāji viņas piemiņu godināja ar klusuma brīdi, bet pie bijušā mājokļa nolika ziedus un sveces. Simtiem cilvēku vēlāk devās gājienā uz parlamentu, turpinot pieprasīt risinājumus samilzušajai mājokļu krīzei.
Abaskalas izlikšana bija kļuvusi par vienu no skaļākajiem Spānijas mājokļu krīzes simboliem. Pēc protestiem valdība pieņēma dekrētus īrnieku aizsardzības pastiprināšanai, tomēr plašāki valdības priekšlikumi 2. oktobrī parlamentā tika noraidīti.