Valsts nodevībā un spiegošanā vainotais bijušais Vācijas izlūkdienesta šefs Hannings paliek aiz restēm
Bijušais Vācijas ārējā izlūkdienesta (BND) priekšnieks Augusts Hannings, kas otrdien tika aizturēts aizdomās par spiegošanu un valsts nodevību, paturēts pirmstiesas apcietinājumā.
80 gadus vecais Hannings vadīja BND no 1998. līdz 2005. gadam, bet pēc tam darbojās privāta drošības padomnieka statusā.
Arī Hanninga bijušais biroja vadītājs, kas identificēts kā Manfrēds D., paturēts pirmstiesas apcietinājumā. Viņš tiek turēts aizdomās par palīdzību un atbalstu valsts nodevības mēģinājumā un spiegošanā.
Saskaņā ar varasiestāžu sniegto informāciju abi aizturētie ap 2010. gadu vienojās, ka Manfrēds D. regulāri sniegs Hanningam vērtīgu informāciju apmaiņā pret atlīdzību.
Prokuratūra informēja, ka Manfrēds D. bija arī Hanninga pēcteču biroja vadītājs laikā no 2012. līdz 2026. gadam un izmantoja savu amatu, lai piekļūtu slepenai informācijai, ko viņš pēc tam nodeva Hanningam. Hannings izmantoja šo informāciju savā darbā kā privātais drošības konsultants.
Saskaņā ar šo vienošanos Hanningam, iespējams, 12 gadus bija piekļuve informācijai, kas bija paredzēta vienīgi BND iekšējai lietošanai, uzskata varasiestādes.
Kā informē prokuratūra, vienā gadījumā Hannings izmantoja klasificētu informāciju, lai izstrādātu analīzi kāda ārvalstu izlūkdienesta virsniekam. Nav gan skaidrs, vai paredzētais adresāts saņēma šo materiālu.
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Vācu mediji ziņo, ka informācija, iespējams, bijusi domāta Azerbaidžānas izlūkdienesta pārstāvim.
Latvijā Hannings bija maksātnespējīgās "PNB bankas" padomes loceklis. Bankas administrators Vigo Krastiņš šobrīd tiesājas par 32 miljonu eiro piedziņu no bijušajiem bankas valdes un padomes locekļiem par bankai nodarītajiem zaudējumiem. Starp viņiem ir arī Hannings, kura mājai uzlikts arests.