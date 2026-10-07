Spānijā mirusi 87 gadus vecā sirmgalve, kuras izlikšana no dzīvokļa, kurā viņa bija dzīvojusi gandrīz visu mūžu, izraisīja politisku vētru
87 gadu vecumā mirusi sieviete, kuras izlikšana no mājokļa, kurā viņa bija nodzīvojusi gandrīz visu mūžu, Spānijā izraisīja plašus protestus saistībā ar mājokļu krīzi un lika premjerministram Pedro Sančesam izsludināt pirmstermiņa vēlēšanas.
Marikarmena Abaskala 23. septembrī tika piespiedu kārtā iznesta no dzīvokļa, kurā bija nodzīvojusi 70 gadus, jo vairs nespēja samaksāt strauji palielināto īres maksu. Uzņēmums, kuram piederēja dzīvoklis, vēlāk piedāvāja viņai iespēju tajā atgriezties par zemāku īres maksu, kundze nepaguva parakstīt vienošanos, jo bija nonākusi slimnīcā.
Viņas tēvs šo dzīvokli īrēja kopš 1956. gada un viņa turpināja tur dzīvot pēc vecāku nāves. Ilgus gadus pastāvēja īres maksas griesti, taču uzņēmums "Urbagestion", kas īpašumu iegādājās 2018. gadā, atsaucās uz juridisku robu, kas ļāva īres maksu strauji paaugstināt no 500 eiro līdz 2650 eiro. Vēlāk uzņēmums prasīto summu samazināja līdz 1650 eiro, taču Abaskalas 1350 eiro pensija neļāva to samaksāt. Trīs iepriekšējos izlikšanas mēģinājumus bloķēja tiesa, viņas liktenim piesaistot aizvien lielāku mediju uzmanību, vēsta BBC.
“Ar nožēlu paziņojam, ka Marikarmena šodien devusies mūžībā,” teikts Madrides Īrnieku savienības paziņojumā, piebilstot, ka viņas gadījums kļuva par “pagrieziena punktu šīs valsts vēsturē”.
Pēc izlikšanas no dzīvokļa Abaskala kļuva par vienu no Spānijas mājokļu krīzes simboliem, sabiedrībā pieaugot sašutumam par notikušo. Viņas izlikšana izraisīja protestus, kuru ietekmē koalīcijas valdība apstiprināja ārkārtas pasākumus mājokļu jomā, taču vēlāk Kongress tos noraidīja. Pēc ierosināto pasākumu noraidīšanas nedēļas nogalē desmitiem tūkstošu cilvēku izgāja ielās vairākās Spānijas pilsētās.
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Komentējot noraidītos likumprojektus, Madrides Īrnieku savienība paziņoja: “Lai gan tika panākta vēsturiska vienošanās, kas būtu ļāvusi viņai atgriezties savās mājās, šis risinājums nāca pārāk vēlu. Tā bija pilnībā novēršama situācija pēc mokpilna procesa.” Organizācija norādīja, ka notikumi saistībā ar Abaskalas izlikšanu no mājokļa kļuvuši par pagrieziena punktu valsts vēsturē, tomēr cena, kas par to samaksāta, bijusi “pārāk augsta”.
Spānijas premjerministrs Pedro Sančess pirmdien izsludināja parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas 29. novembrī pēc tam, kad viņa mazākuma valdība cieta smagu sakāvi parlamenta balsojumā par diviem priekšlikumiem, kuru mērķis bija risināt mājokļu krīzi valstī. Savukārt Spānijas divas galvenās arodbiedrību federācijas — CCOO un UGT — izsludinājušas vienas dienas ģenerālstreiku saistībā ar mājokļu krīzi. Lai gan ģenerālstreiks ir izsludināts pirms gaidāmajām vēlēšanām, precīzs tā datums nav zināms.
Vidējā īres maksa Spānijā pēdējās desmitgades laikā gandrīz dubultojusies, savukārt mājokļu cenas pieaugušas par aptuveni 90%, liecina nekustamā īpašuma vietnes “Idealista” dati.