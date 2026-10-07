Trampa administrācija vēlas iekasēt lielu nodevu no starptautiskajiem studentiem par strādāšanu ASV
ASV Iekšzemes drošības ministrija trešdien ierosināja noteikt 70 000 ASV dolāru (aptuveni 62 600 eiro) lielu nodevu starptautiskajiem studentiem, kuri vēlas strādāt Savienotajās Valstīs.
Ierosinājums paredz, ka izglītības iestādēm būs jāmaksā šī maksa par katru studentu, kurš piedalās fakultatīvajā prakses programmā, kas ļauj studentiem studiju laikā vai pēc to pabeigšanas strādāt ar savu specialitāti saistītos darbos. Parasti studentiem ir tiesības strādāt vienu gadu pēc studiju beigšanas, lai gan noteiktu zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas specialitāšu absolventiem ir tiesības strādāt vēl divus papildu gadus.
Izglītības iestādēm būtu jāmaksā 70 000 ASV dolāru par katra jauna studenta sākotnējo pieteikumu dalībai programmā un 30 000 ASV dolāru par katru pieteikuma atjaunošanu. Šīs izmaiņas būtu smags trieciens ASV koledžām un universitātēm, kas aktīvi piesaista studentus no ārzemēm kā studiju maksas ieņēmumu avotu, kā arī tehnoloģiju uzņēmumiem un citām nozarēm, kas tehniskajos amatos nodarbina daudzus starptautiskos studentus.
Fakultatīvā prakses programma ļauj starptautiskajiem studentiem iegūt praktisku pieredzi un aizpildīt vakances zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomās, norādīja starptautiskās izglītības asociācijas NAFSA izpilddirektore Fanta Ava. "Starptautisko studentu talantu, perspektīvu un centienu atbaidīšana tikai kaitēs ASV inovācijām, ekonomiskajai izaugsmei, darbaspēka attīstībai un globālajai līderībai," viņa piebilda.
ASV Iekšzemes drošības ministrija raksturoja ierosināto nodevu kā atbildi uz krāpšanu un vīzu programmas ļaunprātīgu izmantošanu.
Sabiedrībai ir 60 dienas priekšlikuma apspriešanai, pirms ministrija to var apstiprināt un ieviest. Taču priekšlikums var saskarties ar šķēršļiem, ja augstākās izglītības organizācijas vai uzņēmēju savienības to apstrīdēs tiesās.
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Trampa administrācija cenšas ierobežot imigrāciju un pārveidot augstāko izglītību, kas negatīvi atsaucas uz starptautiskajiem studentiem. Pagājušajā gadā Trampa administrācija pēkšņi sāka atcelt tūkstošiem starptautisko studentu likumīgo statusu, daudzus no viņiem aizturot un deportējot.
Šovasar administrācija pabeidza izstrādāt noteikumus, kuru mērķis bija neļaut starptautiskajiem studentiem uzturēties ASV ilgāk par četriem gadiem bez federālās valdības atļaujas. Šis solis izraisīja strauju pretreakciju no augstākās izglītības vadītājiem, kuri norādīja, ka tas palielinās slogu izglītības iestādēm, un norādīja, ka daudzas studiju programmas pēc savas būtības ilgst ilgāk par četriem gadiem. Federālā tiesa septembrī nobloķēja šos noteikumus, novēršot to stāšanos spēkā.