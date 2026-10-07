"Bloomberg": šogad kara krāsnī Krievija iemetīs pasakainu summu
Līdz 2026. gada beigām Krievijas budžeta izdevumi aizsardzībai pietuvosies 17 triljoniem rubļu (aptuveni 199 miljardiem ASV dolāru jeb 178 miljardiem eiro), kas ir aptuveni par 40% vairāk nekā sākotnēji bija paredzēts, ziņo aģentūra "Bloomberg", atsaucoties uz diviem Krievijas valdībai pietuvinātiem avotiem.
Šī summa faktiski atbilst 2027. gada budžetā paredzētajam militāro izdevumu līmenim. "Bloomberg" to dēvē par krasu pagriezienu salīdzinājumā ar situāciju pirms gada, kad Maskava plānoja ierobežot militāro izdevumu pieaugumu, cenšoties samazināt budžeta deficītu un atjaunot kara laikā izsmeltās rezerves.
Aģentūra šī gada militāro izdevumu pieaugumu skaidro ar to, ka pēc sarunām Aļaskā Krievijas diktators Vladimirs Putins nonāca pie secinājuma, ka noslēgt Krievijai pieņemamu vienošanos par kara pārtraukšanu neizdosies un militārā darbība ir jāpastiprina. Putins un ASV prezidents Donalds Tramps tikās Aļaskā 2025. gada augustā.
7. oktobrī Putinam apritēja 74 gadi, un Krievijas Valsts domē atskanējis aicinājums Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, kura valsts iedzīvotājus Putins slepkavo jau kopš 2014. gada, sarūpēt viņam dāvanu. Šī dāvana, protams, būtu bezierunu kapitulācija, kuras sagādāšanai Zelenskim vajadzētu steigšus nopirkt biļeti uz tuvāko reisu uz Maskavā, paziņoja Krievijas Valsts domes Aizsardzības komitejas loceklis Andrejs Krasovs. “Kijivas režīma vadītājam ir jālido parakstīt bezierunu kapitulācijas aktu ar mūsu valsts prezidentu, Krievijas Federācijas Bruņoto spēku virspavēlnieku Vladimiru Vladimiroviču Putinu,” savu sapnīšus deputāts atklāja izdevumam “lenta.ru”. “Būtu ļoti labi, ja viņš to izdarītu jau šodien. Galu galā mūsu prezidents svin savu dzimšanas dienu.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Par to, ka Putinam uz šādu "dāvanu" nāksies gaidīt ilgi, liecina viņa ārpolitikas padomnieka, politologa Sergeja Karaganova izteikumi pirms dažām dienām, draudot Eiropai ar kodoltriecieniem un vairāku valstu iznīcināšanu, ja tā neizbeigs atbalstīt Ukrainu. “Atslēgas ir Krievijas rokās. Mēs pietiekami stingri brīdinājām amerikāņus. Jau [iepriekšējā ASV prezidenta Džo] Baidena laikā viņi, lai gan piegādāja Ukrainai ieročus un naudu, sāka atrāpties atpakaļ. Eiropieši ne. Ceru, ka mums nenāksies sodīt eiropiešus tā, lai viņi beidzot nāktu pie prāta,” intervijā "Rosbalt" paziņoja Karaganovs.
Tikmēr Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz trešdienas rītam sasnieguši 1 545 950 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs. Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā likvidēti vai ievainoti 1690 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 12 396 (+0) tankus, 25 498 (+4) bruņutransportierus, 50 836 (+51) lielgabalus un mīnmetējus, 2192 (+8) daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1690 (+2) zenītartilērijas iekārtas, 443 (+0) lidmašīnas, 356 (+0) helikopterus, 2878 (+12) sauszemes bezpilota sistēmas, 551 876 (+1890) bezpilota lidaparātus, 5126 (+0) spārnotās raķetes, 35 (+0) kuģus un ātrlaivas, divas (+0) zemūdenes, 159 128 (+577) automobiļus un autocisternas, kā arī 4800 (+5) specializētās tehnikas vienības. Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.