Neticami jaunumi Kristas Paikas lietā, kad sieviete izdzīvoja pēc nāvessoda izpildes mēģinājuma ar divām letālām injekcijām
30. septembrī ASV Tenesī štatā mēģināja pirmo reizi pēdējo 200 gadu laikā izpildīt nāvessodu sievietei, taču 50 gadus vecā Krista Geila Paika izdzīvoja pat pēc divām letālās injekcijas devām. Nu saņemtas pārsteidzošas ziņas no slimnīcas.
Nāvessoda izpildē brīnumaini izdzīvojusī sieviete slimnīcā ir atguvusi samaņu un spēj sarunāties, paziņojuši viņas advokāti. Tiesa, turpmākās atveseļošanās prognozes joprojām ir neskaidras un viņu gaida ilgs atveseļošanās process.
“Par spīti visam, Krista Paika ir pie samaņas, spēj runāt un turpina saņemt intensīvu medicīnisko aprūpi,” teikts viņas advokātu paziņojumā. “Kaut gan viņai ir smagi cietušas rokas, viņa joprojām ir saslēgta roku dzelžos un pieķēdēta pie gultas. Viņas atveseļošanās no medicīniskā viedokļa ir bezprecedenta gadījums.”
Advokāti pauda pateicību neatliekamās palīdzības darbiniekiem un slimnīcas mediķu komandai, “kuri izturējās pret Kristu kā pret cilvēku un nodrošināja viņai izcilu aprūpi”.
1996. gadā 20 gadus vecā Paika kļuva par visjaunāko sievieti, kurai ASV tika piespriests nāvessods pēc augstākā soda mēra atjaunošanas 1976. gadā. 18 gadu vecumā 1995. gada 12. janvārī Paika ar savu drauģeli Tadarilu Šipu un citu meiteni zvēriski noslepkavoja savu kursabiedreni Kolīnu Slemmeri, viņu vainojot mēģinājumā aizvilt savu draugu. Pēc viņas ievilināšanas vientuļā vietā nomaļā vietā netālu no Tenesī Universitātes Noksvilā, kamēr cita meitene “stāvēja uz vakts”, viņa ar Šipu upuri ilgstoši spīdzināja, sita un graizīja, līdz nosita ar asfalta gabalu. Vēl dzīvajai meitenei krūtīs Paika iegrieza pentagrammu, bet pēc tam lielījās, ka paturējusi upura galvaskausa fragmentu kā “suvenīru”. Šipu no nāvessoda paglāba 17 gadu vecums, viņš izcieš mūža ieslodzījumu, bet pērn tika noraidīts viņa pirmstermiņa atbrīvošanas lūgums.
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Paikai bija paredzēts kļūt par 19. sievieti, kurai kopš 1976. gada ASV ir izpildīts nāvessods un pirmajai Tenesī štatā kopš 1820. gada, kad tika pakārta Īva Mārtina. Kā liecina ASV Nāvessodu informācijas centra dati, pašlaik ASV cietumos nāvessoda izpildi gaida 45 sievietes, tostarp transpersonas, kuras savu dzimumu identificējušas pēc nāves sprieduma saņemšanas. Visvairāk šādu personu ir Kalifornijā (17), kam seko Teksasa (7) un Alabama (5).
Tuvojoties nāvessoda izpildes dienai Paikas advokāti centās to novērst, apelējot pie tā, ka viņa jau bērnībā vairākkārt bija kļuvusi par izvarošanas upuri, kas izvērtās psihiskā traumā un turpmākajās psihiskajās saslimšanās. Dažas dienas pirms soda izpildes nosūtīja vēstuli “NBC News”, paziņojot, ka ir mierīga neatkarīgi no tā, vai tiks apžēlota, vai ne. “Es nebaidos mirt,” viņa rakstīja. “Man liek nervozēt tikai pats process.”
Nāvessoda izpilde bija dramatiska. Pēc pirmās pentobarbitāla letālās devas ievadīšanas notiesātā joprojām bija pie samaņas, un nelīdzēja pat otrās devas ievadīšana. Aculiecinieki vēstīja, ka Paika, kura eksekūcijas laikā sūdzējās par sāpēm, “joprojām bija dzīva un krāca”. Brīžiem nāvessoda izpildes telpas aizkari tika aizvērti, tāpēc žurnālisti varēja tikai dzirdēt telpā notiekošo. Pēc otrā mēģinājuma neveiksmes cietuma vadībai nācās izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību un nogādāt Paiku slimnīcā.
Upura māte Meja Martinesa toreiz neslēpa sašutumu par notikušo. “Viņi mēģināja viņai izpildīt nāvessodu, bet viņa nenomira,” paziņoja Martinesa, kura bija sevišķi sašutusi par to, ka pirms soda izpildes Paika tā arī neizrādīja nekādu nožēlu par pastrādāto.
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Slimnīcā Paikas stāvokli vērtēja kā kritisku, viņa tika pieslēgta plaušu mākslīgās ventilācijas aparātam un Našvilas slimnīcas personāls turpina strādāt, lai no viņas organisma izvadītu nāvējošo preparātu pentobarbitālu, šonedēļ pavēstīja viņas advokāts Stīvs Ferels. Raidījumā “CBS Mornings” viņš atzina, ka joprojām nav skaidrs, vai Paika kādreiz atgūs samaņu, taču pat tad viņas turpmākā nākotne būs neskaidra, piebilda advokāts. “Var paiet ilgs laiks, līdz viņa spēs piedalīties tiesiskajā procesā,” sacīja Ferels.
Cerot novērst iespēju, ka Tenesī štats varētu mēģināt izpildīt Paikai nāvessodu otrreiz, kā tas vēsturiski ir noticis ar notiesātajiem, kuri izdzīvojuši pēc neveiksmīgiem nāvessoda izpildes mēģinājumiem, viņas advokāti centīsies panākt, lai nāvessods tiktu aizstāts ar mūža ieslodzījumu.
Pēc nāvessoda izpildes izgāšanās ASV Tenesī štata cietumu sistēmas vadītājs Frenks Strada paziņoja par atkāpšanos no amata, bet štata gubernators Bils Lī paziņoja, ka uzdevis veikt visaptverošu neatkarīgu pārbaudi, kā arī apturējis visu šogad štatā paredzēto nāvessodu izpildi. Viņš gan žurnālistiem apgalvojis, ka “cik mums pašlaik zināms, Labošanas darbu departaments precīzi ievēroja noteikto protokolu”.
Protokols paredz otrās pentobarbitāla devas ievadīšanu, ja notiesātais izdzīvo pēc pirmās, taču nav norādīts rīcības mehānisms, ja nelīdz arī otrā deva. Kaut gan daudzi štati nāvessodu izpildē izmanto triju nāvējošu vielu kombināciju, vismaz desmit štatu, tostarp Tenesī, lieto tikai pentobarbitālu, norāda “ABC News”.
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Tenesī nāvessodu izpildes protokols arī iepriekš nonācis pastiprinātas uzmanības lokā. 2022. gadā štats apturēja nāvessodu izpildi un sāka izmeklēt nāvējošās injekcijas procedūru. 2023. gadā Strada tika pieņemts darbā, lai pārraudzītu uzlabotas procedūras ieviešanu. Pirms tam viņš pārraudzīja nāvessodu izpildi Arizonā, kur 2022. gadā trīs reizes soda izpilde saskārās ar nopietnām problēmām. Nāvessodu izpilde Tenesī tika atsākta 2025. gadā, un kopš tā laika tika izpildīti trīs nāvessodi.
Šī ir jau otrā reize šogad, kad nāvessoda izpilde Tenesī nav noritējusi, kā plānots. Par triju cilvēku nogalināšanu 1994. gadā notiesātajam Tonijam Karutersam šā gada maijā nāvessoda izpilde tika atlikta uz gadu, jo neizdevās atrast vēnu intravenozā katetra ievietošanai.