Krievijas Valsts domē aicina Zelenski pasniegt Putinam visvērtīgāko dāvanu dzimšanas dienā
7. oktobrī Kremļa diktatoram Vladimira Putinam aprit 74 gadi, un Krievijas Valsts dome aicina Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kura valsts iedzīvotājus Putins slepkavo jau kopš 2014. gada, sarūpēt viņam dāvanu.
Šī dāvana, protams, būtu bezierunu kapitulācija, kuras sagādāšanai Zelenskim vajadzētu steigšus nopirkt biļeti uz tuvāko reisu uz Maskavā, paziņoja Krievijas Valsts domes Aizsardzības komitejas loceklis Andrejs Krasovs.
“Kijivas režīma vadītājam ir jālido parakstīt bezierunu kapitulācijas aktu ar mūsu valsts prezidentu, Krievijas Federācijas Bruņoto spēku virspavēlnieku Vladimiru Vladimiroviču Putinu,” savu sapnīšus deputāts atklāja izdevumam “lenta.ru”. “Būtu ļoti labi, ja viņš to izdarītu jau šodien. Galu galā mūsu prezidents svin savu dzimšanas dienu.”
Par to, ka Putinam uz šādu "dāvanu" nāksies gaidīt ilgi, liecina viņa ārpolitikas padomnieka, politologa Sergeja Karaganova izteikumi pirms dažām dienām, draudot Eiropai ar kodoltriecieniem un vairāku valstu iznīcināšanu, ja tā neizbeigs atbalstīt Ukrainu. “Atslēgas ir Krievijas rokās. Mēs pietiekami stingri brīdinājām amerikāņus. Jau [iepriekšējā ASV prezidenta Džo] Baidena laikā viņi, lai gan piegādāja Ukrainai ieročus un naudu, sāka atrāpties atpakaļ. Eiropieši ne. Ceru, ka mums nenāksies sodīt eiropiešus tā, lai viņi beidzot nāktu pie prāta,” intervijā "Rosbalt" paziņoja Karaganovs.
Ukrainas armija jau pasniegusi "dāvanu" Putinam diktatora dzimšanas dienā iepriekšējā diennaktī likvidējot vai ievainojot 1690 okupantus, pavēstīja Ukrainas armijas ģenerālštābs. Tādējādi Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz trešdienas rītam sasnieguši 1 545 950 karavīrus.
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Pagājušajā nedēļā pats Putins izblamējās ar atziņu, ka 2022. gada 24. februāra rītā kara pieteikšanas runā pasludinātā "Donbasa atbrīvošana" nemaz nesokas tik raiti. Gribēdams palielīties “Valdaja diskusiju forumā” ar krievu okupantu armijas varenajām sekmēm Donbasā, aicinot Ukrainu izbeigt pretošanos, viņš lepni paziņoja, ka Ukraina kontrolē "tikai" apmēram 11 procentus Doneckas apgabala, taču tālajā martā viņš publiski stāstīja, ka ukraiņu rokās ir 15-17 procenti apgabala teritorijas, tātad 8 mēnešu laikā krievu armija ar milzu dzīvā spēla zaudējumiem virzījusies uz priekšu gliemeža ātrumā.
Krievijas armija jau ar vērienu atzīmēja diktatora dzimšanas dienu, raķešuzbrukumā Ukrainas Čerņihivas apgabala Prilukos sagraujot piecstāvu dzīvojamo ēku un nogalinot 14 cilvēkus, tostarp četrus bērnus, kā arī ievainojot vēl 50 cilvēkus. Tā kā turpinās drupu pārmeklēšana, upuru skaits var būt lielāks.
Tikmēr Eiropas Savienības dalībvalstis Putina dzimšanas dienā vienojās par jaunu, plaša mēroga sankciju paketi pret Krieviju, kas vērsta pret gandrīz 1600 fiziskām un juridiskām personām saistībā ar karu Ukrainā, pavēstīja diplomāti. Amatpersonas norādīja, ka melnajā sarakstā iekļautie galvenokārt ir saistīti ar Krievijas militāro un ieroču rūpniecību, un ka ES ārlietu ministri šos pasākumus oficiāli pieņems pirmdienas sanāksmē. Turklāt diplomāti norādīja, ka tika panākta vienošanās par sankcijām pret 77 personām saistībā ar nesenajām Krievijas Valsts domes vēlēšanām, kuras Brisele nosodīja kā falsificētas, tostarp trīs vēlēšanu komisijas locekļiem.