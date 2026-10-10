Ilgmūžības noslēpums atklāts? Eiropas "zilās zonas" iedzīvotāji pārsteidz zinātniekus
Itālijas ciematā Bolotanā, Sardīnijas salā, zinātnieki atklājuši ārkārtīgi augstus ilgmūžības rādītājus, īpaši sieviešu vidū.
Pētnieki pieļauj, ka šī apdzīvotā vieta varētu kļūt par jaunu tā dēvēto "zilo zonu" – vietu, kur cilvēki ievērojami biežāk nodzīvo līdz ļoti cienījamam vecumam, raksta "The Independent".
Pētījumu veica Ilinoisas Universitātes Čikāgā zinātnieki. Tas atklāja, ka Bolotanas sievietes pēc paredzamā atlikušā mūža ilguma 70 gadu vecumā, kā arī pēc iespējas nodzīvot līdz 100 gadiem ieņem otro vietu pasaulē aiz Honkongas.
"Sievietes gandrīz visur pasaulē dzīvo ilgāk nekā vīrieši, taču Sardīnijā līdz šim tā nebija. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc šis atklājums ir tik neparasts. Mēs uzskatām, ka šeit dzīvo sievietes, kuru mūža ilgums ir viens no lielākajiem pasaulē, ja ne pats lielākais," viņš sacīja.
Eksperti analizēja demogrāfiskos datus par aptuveni 2300 Bolotanas iedzīvotājiem un pētīja to cilvēku dzīvesstāstus, kuri ciematā dzimuši laikā no 1900. līdz 1925. gadam. No 3060 šīs grupas cilvēkiem pētnieki identificēja vismaz 38 ilgdzīvotājus, kuri sasnieguši 100 vai vairāk gadu vecumu.
Īpaši iespaidīgi ir sieviešu ilgmūžības rādītāji. No tām, kuras sasniegušas 70 gadu vecumu, gandrīz 14% nodzīvo līdz 100 gadiem. Salīdzinājumam – Itālijā šis rādītājs ir aptuveni 3,5%, bet ASV – ap 3,6%. Bolotanā 70 gadus sasniegušo sieviešu paredzamais mūža ilgums ir aptuveni 91 gads.
"Bolotana ir unikāla ar savu ārkārtīgi bagātīgo vēsturisko dokumentāciju, kas ļauj mums precīzi noteikt cilvēku dzimšanas un nāves datumus," sacīja doktors Olšanskis.
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Pētnieki pagaidām nespēj viennozīmīgi izskaidrot vietējo iedzīvotāju ilgmūžības noslēpumu. Kā iespējamie iemesli tiek minēti uzturs, ikdienas fiziskās aktivitātes, ģenētiskās īpatnības un ciešas sociālās saites. Ciema iedzīvotāji dzīvo kalnainā apvidū ar stāvām ielām, bet lielākā daļa pārtikas tiek audzēta turpat uz vietas. Viens no šādiem produktiem ir olīveļļa, kas ir bagāta ar veselīgajiem taukiem. Arī ģimenes dzīvo tuvu cita citai, tādējādi mazinot sociālās izolācijas risku.
"Šeit ir saliedēta kopiena, kurā cilvēki rūpējas cits par citu. Viņi pārsvarā pārvietojas kājām, nevis ar transportu. Ja mums izdosies noteikt, kādi faktori ir šīs ilgmūžības pamatā, un palīdzēt cilvēkiem tos ieviest savā dzīvē, arī pārējā pasaule varēs gūt labumu, izprotot vērtības, pēc kurām dzīvo šīs kopienas," norādīja Olšanskis.
Izdevums skaidro, ka pats jēdziens "zilā zona" radies, pateicoties pētījumiem Sardīnijā. 2004. gadā zinātnieki kartē ar ziliem apļiem atzīmēja apdzīvotās vietas, kurās dzīvoja īpaši daudz cilvēku, kas sasnieguši 100 gadu vecumu. Vēlāk pie pazīstamākajām "zilajām zonām" sāka pieskaitīt arī Okinavu Japānā un Nikojas pussalu Kostarikā.