Maskava noraida ziņas par otro iespējamo mēra gadījumu Sibīrijā
Maskava noraidījusi mediju ziņoto par otro iespējamo mēra saslimšanas gadījumu Sibīrijā, apgalvojot, ka lielākā daļa mediju ziņu par šo situāciju esot nepatiesas.
ASV, Eiropas Savienība (ES) un Pasaules Veselības organizācija (PVO) aicinājušas Krieviju nodrošināt caurskatāmību šajā situācijā, kas saistīta ar laboratorijas tehniķes nāvi Sibīrijā. Jau ziņots, ka 2. oktobrī nomira Irkutskas mēra izpētes institūta laboratorijas tehniķe. Mediji ziņoja, ka sieviete, iespējams, inficējusies ar pneimonisko mēri, bet Maskava pirmdien noraidīja mediju ziņoto.
PVO ģenerāldirektors Tedross Adhanoms Gebreiesuss šodien aicināja Maskavu paskaidrot medijos izplatījušās ziņas, ka ar nenoskaidrotas izcelsmes pneimoniju saslimis vēl viens institūta darbinieks.
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka "lielākā daļa no tā, ko mediji ziņo par šo situāciju, ir nepatiesa informācija". Viņš aicināja cilvēkus paļauties vienīgi uz Krievijas Patērētāju tiesību aizsardzības un cilvēka labklājības uzraudzības federālā dienesta ("Rospotrebnadzor") paziņojumiem.
Peskovs arī teica, ka viņš nav informēts par oficiālu Vašingtonas pieprasījumu sniegt paskaidrojumus par šo situāciju.
Anonīms avots otrdien ziņoja, ka ASV ir pieprasījušas Krievijai šādu informāciju, izmantojot konfidenciālu diplomātisko saziņu, kas pazīstama kā demaršs.
Krievijas tiešsaistes ziņu medijs "Ļuģi Baikala" ("People of Baikal") ziņoja, ka 28 gadus vecā laboratorijas tehniķe Darja Šipilova, iespējams, inficējās ar pneimonisko mēri no saplēstas mēģenes. Medijs arī ziņoja, ka ir noteikta karantīna līdz 200 cilvēkiem, ar kuriem viņa var būt kontaktējusies.
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Citi mediji ziņoja par iespējamu saikni starp viņas nāvi un laboratorijas negadījumu šajā iestādē.
Tomēr Krievijas varasiestādes apgalvo, ka sievietes nāves cēlonis vēl nav apstiprināts, un "Rospotrebnadzor" noliedzis internetā izplatījušos informāciju, ka ieviesti īpaši pasākumi.