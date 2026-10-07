Kijivā ieradusies visu 32 NATO valstu militārā vadība, neraugoties uz Maskavas draudiem
NATO Militārā komiteja pilnā sastāvā - ar visu 32 alianses dalībvalstu pārstāvjiem - pirmo reizi astoņu gadu laikā ieradusies Kijivā.
Visu 32 NATO dalībvalstu militārās vadības pārstāvji ieradušies Kijivā oficiālā vizītē. Alianses Militārā komiteja Ukrainas galvaspilsētu apmeklē pirmo reizi kopš 2018. gada, un šī vizīte kļuvusi par vienu no vērienīgākajiem NATO kolektīvā atbalsta apliecinājumiem Ukrainai.
Vizītei ir izteikti demonstratīvs raksturs - Maskava pēdējos gados regulāri izteikusi draudus un pieprasījusi pārtraukt Kijivas sadarbību ar aliansi. Simboliski arī tas, ka augsta līmeņa NATO delegācija Kijivā ieradusies Vladimira Putina dzimšanas dienā.
Kremlis Ukrainas integrāciju eiroatlantiskajās drošības struktūrās regulāri dēvē par "sarkano līniju" un tiešu apdraudējumu savām ģeopolitiskajām interesēm. Tomēr pēdējos gados Ukrainas un NATO sadarbība sasniegusi vēl nepieredzētu līmeni.
With the whole NATO Military Committee, we visited Kyiv, yesterday, to reaffirm unwavering support for #Ukraine. Discussions with Major General Drapatyi, Commander-in-Chief of the 🇺🇦 Armed Forces, focussed on Ukraine’s military priorities and lessons learned to strengthen Allied preparedness for current and future threats. While in Kyiv, the 32 Military Representatives and myself did not miss to pay our utmost respect at the Wall of Remembrance of the Fallen for Ukraine. #NATO #StandWithUkraine #SlavaUkraini— Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE - NATO CMC (@CMC_NATO) October 7, 2026
Delegācija tikās ar Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieku Mihailo Drapatiju. Sarunās puses apsprieda Ukrainas aizsardzības pašreizējās prioritātes, kā arī Ukrainas Aizsardzības spēku kaujas pieredzi, kas, pēc tikšanās dalībnieku domām, var palīdzēt uzlabot NATO gatavību mūsdienu apdraudējumiem.
NATO Militārās komitejas priekšsēdētājs Džuzepe Kavo Dragone uzsvēra, ka vizītei nav tikai simboliska nozīme. Pēc viņa teiktā, brauciens uz Kijivu ir personīgi dotā solījuma izpilde.
"Šī vizīte ir Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlniekam Mihailo Drapatijam, manam labam draugam, dotā solījuma izpilde. Mēs esam šeit pilnā sastāvā un ar skaidru vēstījumu - saikne starp NATO un Ukrainu kļūst arvien ciešāka," sacīja Kavo Dragone.
Militārās komitejas priekšsēdētājs vērsās arī pie tiem, kuri cenšas vājināt Rietumu atbalstu Ukrainai. Viņš pieminēja sabotāžas aktus, kiberuzbrukumus un NATO valstu gaisa telpas pārkāpumus, aiz kuriem, pēc alianses vērtējuma, stāv Krievija.
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"Tiem, kuri uzskata, ka ar sabotāžu, kiberuzbrukumiem un gaisa telpas pārkāpumiem iespējams iedragāt mūsu atbalstu un apņēmību, es atbildu - jums tas neizdosies," paziņoja Kavo Dragone.
Vizīte notiek laikā, kad NATO valstis ziņo par Krievijas hibrīdo aktivitāšu pastiprināšanos. Pēdējos mēnešos vairākas alianses dalībvalstis fiksējušas incidentus ar aizdomīgiem droniem virs militāriem objektiem, kiberuzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai un iespējamus diversiju mēģinājumus.
NATO Militārās komitejas ierašanās Kijivā pilnā sastāvā tiek pasniegta kā atbilde uz šādām darbībām un apliecinājums tam, ka alianse saglabā vienotību.