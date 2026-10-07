Uzbrukumā ar nazi skolā Polijā ievainoti astoņi cilvēki.
Pasaulē
Šodien 14:53
Uzbrukumā ar nazi skolā Polijā ievainoti astoņi cilvēki, aizturēts 19 gadus vecs skolēns
Uzbrukumā ar nazi skolā Ostrolenkā, Polijas ziemeļaustrumos, trešdien ievainoti vismaz astoņi cilvēki, galvenokārt skolēni.
Divi ievainotie cilvēki ir smagi cietuši.
Aizdomās par uzbrukumu aizturēts 19 gadus vecs skolēns. Viņš sākotnēji aizbēga no notikuma vietas, bet policija vēlāk viņu aizturēja pilsētas pludmalē.
"Astoņi cilvēki tika ievainoti, tostarp pieci bērni un trīs pieaugušie. Visi ievainotie tika nogādāti slimnīcā. Viņi bija pie samaņas," izdevumam RMF FM sacīja Ostrolenkas ugunsdzēsības brigādes pārstāvis.
Ostrolenkas mērs Pavels Ņevjadomskis paziņoja, ka situācija tiek kontrolēta, un aicināja skolēnus, vecākus un skolas darbiniekus saglabāt mieru un sekot skolas administrācijas un avārijas dienestu norādījumiem.
Skola ir slēgta, un varasiestādes pārbauda arī citas skolas pilsētā.