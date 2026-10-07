"Viņš neapstāsies!" Brauders atklāj, kāds, viņaprāt, ir Putina plāns Ukrainas iekarošanas gadījumā
Pasaulē pazīstamais finansists Bils Brauders paziņojis, ko, viņaprāt, darīs Putins, ja Krievijas armija gūs uzvaru un Kremlim izdosies pārņemt kontroli pār Ukrainu.
Amerikāņu izcelsmes britu finansists, investīciju kompānijas "Hermitage Capital Management" līdzdibinātājs un vadītājs Bils Brauders ir kļuvis par vienu no redzamākajiem starptautiskajiem cilvēktiesību aktīvistiem un Krievijas prezidenta Vladimira Putina režīma kritiķiem.
Brauders uzskata, ka Vladimirs Putins neapturēs agresiju, ja Krievijai izdosies pārņemt kontroli pār Ukrainu. Pēc viņa teiktā, Putins ir ieinteresēts kara turpināšanā un militāru panākumu gadījumā izmantotu Ukrainas resursus tālākai virzībai Eiropā.
"Ja Putins iegūs Ukrainu, viņš ar to neapstāsies. Viņš nevar būt miera laika prezidents. Viņam ir nepieciešams būt kara laika prezidentam," intervijā "History Uncensored" sacīja Brauders.
Pēc viņa teiktā, Ukrainas ieņemšanas gadījumā Krievijas kontrolē varētu nonākt aptuveni 800 000 cilvēku liela armija, kā arī militārā tehnika, ko Rietumvalstis nodevušas Ukrainai. Brauders uzskata, ka Maskava šos resursus varētu izmantot, lai turpinātu karu pret citām Eiropas valstīm.
Brauders arī apgalvoja, ka Putins cer nogaidīt līdz vairākiem politiskiem notikumiem, tostarp Francijas vēlēšanu rezultātiem. Pēc viņa teiktā, Marina Lepēna iebilst pret turpmāku Ukrainas finansēšanu, un līdzīga nostāja esot arī Vācijas partijai "Alternatīva Vācijai".