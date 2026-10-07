Noslēpumains objekts Baltijas jūrā izraisa valsts mēroga operāciju; tā izcelsme mulsina ekspertus
Jūrniecības un militārās vēstures eksperti un entuziasti jau kopš pagājušās nedēļas nogales cenšas noskaidrot, kāds priekšmets izraisījis plašu valsts mēroga jūras operāciju Helsinkos.
Somijas jūras biologs un pētnieciskais ūdenslīdējs Juha Flinkmans izpētījis vecu torpēdu rasējumus un secinājis, ka atrastais priekšmets visvairāk atbilst torpēdas korpusa iekšējās daļas aprakstam. Izskanējuši arī citi minējumi. Par to vēsta Somijas sabiedriskais medijs "Yle.fi".
Flinkmans stāsta, ka atrasto priekšmetu salīdzinājis ar veciem torpēdu rasējumiem. Pēc viņa teiktā, priekšmeta izmēri – nepilnus 40 centimetrus lielais diametrs un iegarenā forma – atbilst torpēdas saspiestā gaisa tvertnei.
"Pašlaik tas ir mans ticamākais minējums," saka Flinkmans. Tas varētu arī izskaidrot, kāpēc smagā metāla detaļa peld jūrā. Hermētiskā tvertne spēj noturēties virs ūdens pat tad, ja spiediena tajā vairs nav.
Tomēr Flinkmans uzsver, ka tā ir tikai viņa un vēl pāris zinošu kolēģu izvirzīta versija, nevis droši apstiprināta informācija. Ja izrādīsies, ka tvertnes diametrs pārsniedz amatpersonu minētos 40 centimetrus, tā nevarētu būt torpēdas sastāvdaļa, jo vienkārši neietilptu tās korpusā.
Abu pasaules karu laikā Baltijas jūrā tika izšauts liels skaits torpēdu. Atraduma vieta Helsinku arhipelāgā liek uzdot jautājumu, vai tvertne nevarētu būt bijusi daļa no Somijas Jūras spēku izmēģinājumu torpēdas.
No torpēdu izmēģinājumu stacijas Isosāri salā torpēdas jūrā tika palaistas no 20. gadsimta 30. gadiem līdz 1956. gadam. Pēc izmēģinājuma torpēdām bija jāuzpeld ūdens virspusē, taču mehānisms ne vienmēr nostrādāja, tāpēc daudzas torpēdas tika pazaudētas. Jūras ūdenī korozija pakāpeniski noārda dzelzi, un laika gaitā atsevišķas detaļas var atdalīties no stiprinājumiem.
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Otrā versija: zemūdenes saspiestā gaisa tvertne
Pēc Flinkmana teiktā, otra ticama versija saistīta ar zemūdeņu kapsētu netālu no Helsinkiem, uz dienvidiem no Harmajas bākas salas. Cilindriskais priekšmets varētu būt no zemūdenes vraka atdalījusies saspiestā gaisa tvertne.
Saskaņā ar nogrimušo kuģu vraku kartēšanas vietnes "Hylyt.net" datiem salīdzinoši nelielā teritorijā atrodas septiņu Pirmā pasaules kara laika britu zemūdeņu vraki. Pie Harmajas nogremdētās britu C un E klases zemūdenes 1918. gada pavasarī atradās Helsinku ostā, kad pilsētai sāka tuvoties Vācijas flote.
Briti vēlējās nepieļaut, ka zemūdenes nonāk ienaidnieka rokās, tāpēc nolēma tās paši uzspridzināt.
Vēlāk vraki tika izcelti no jūras un nodoti metāllūžņos. Kuģu demontāžas laikā atsevišķas sistēmas varēja sadalīties detaļās, kas nogrima jūras dibenā.
Sestdien pūtušie dienvidrietumu un dienvidu vēji teorētiski varēja aiznest virspusē uzpeldējušo vraka detaļu no Harmajas apkārtnes Suomenlinnas virzienā.
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Arī Otrā pasaules kara laikā Somu līcī nogrima vairāki desmiti Padomju Savienības zemūdeņu, un atrastā saspiestā gaisa tvertne varētu būt atdalījusies arī no kādas no tām.
Visgarlaicīgākā versija: izplešanās tvertne
Ja izrādīsies, ka priekšmets ir īsāks, nekā parasti ir torpēdas tvertne, tas varētu liecināt, ka tā ir parasta izplešanās tvertne. Šādas tvertnes tiek izmantotas dažādu kuģu dzinēju dzesēšanas sistēmās.
Galīgo atbildi par atraduma izcelsmi, visticamāk, sniegs Somijas Jūras spēku štābs, kas par to varētu paziņot tuvākajā laikā.