"Pašlaik tā varbūt neizskatās..." Tramps izsaka jaunu prognozi par karu Ukrainā
ASV prezidents Donalds Tramps nācis klajā ar visai skaļu paziņojumu par kara beigām Ukrainā.
Tramps sacīja, ka karš Ukrainā beigsies "diezgan drīz". To viņš pauda uzstāšanās laikā Baltimorā, Merilendas štatā, kuras video publicējis Baltais nams.
ASV prezidents kārtējo reizi apgalvoja, ka kopš sava otrā prezidentūras termiņa sākuma esot izbeidzis astoņus karus. Vienlaikus viņš atzina, ka līdz šim viņam nav izdevies panākt karadarbības izbeigšanu starp Ukrainu un Krieviju.
"Es pie tā strādāju. Es domāju, ka šis karš man būs visvieglāk atrisināmais, taču mēs jau esam izbeiguši astoņus karus, un arī šis beigsies diezgan drīz. Šajā karā iet bojā ļoti daudz cilvēku. Tas ir absurds. Tas, kas ir noticis, ir absurds, taču, ticiet vai ne, lai gan pašlaik tā varbūt neizskatās, beigas patiešām tuvojas," paziņoja Tramps.
Miera sarunas – svarīgākās ziņas
Atgādinām, ka jau oktobrī paredzētas trīspusējas sarunas starp Ukrainu, Krieviju un ASV. Kā vēsta "The Atlantic", Vašingtona plāno ar abām pusēm apspriest pamiera ieviešanu enerģētikas jomā. Tiek norādīts, ka vēl viens ASV mērķis ir jau decembrī G20 samita laikā Maiami sarīkot Trampa, Zelenska un Putina tikšanos.
Tikmēr Putina palīgs Jurijs Ušakovs paziņojis, ka Maskavā gaida ierodamies ASV sarunvedējus Stīvu Vitkofu un Džaredu Kušneru. Paredzams, ka puses apspriedīs jautājumu par kara izbeigšanu Ukrainā.
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Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs nesen arī paziņoja par progresu miera sarunās ar Krieviju, piebilstot, ka šā jautājuma atrisināšana varētu neaizņemt ilgu laiku. Viņš arī pauda uzskatu, ka Krievija vēlas izbeigt karu.
Tikmēr Maskava šādu optimismu nav paudusi. Tur paziņots, ka reāla progresa sarunās pagaidām neesot.