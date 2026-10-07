Video fiksē apzinātu Krievijas raķetes triecienu dzīvojamai ēkai Prilukos, uzbrukumā gājuši bojā vismaz 9 cilvēki
Krievijas raķešu triecienā Prilukos, Čerņihivas apgabalā, gājuši bojā vismaz deviņi cilvēki, bet 38 cilvēki ievainoti. Glābēji joprojām turpina pārmeklēt un novākt gruvešus.
"Uz plkst. 11:30 bojāgājušo skaits pieaudzis līdz deviņiem. Diemžēl zem daudzdzīvokļu nama gruvešiem atrasti trīs bērnu līķi. Ievainoti 38 cilvēki, tostarp septiņi bērni," vēsta Čerņihivas apgabala policija.
Pašlaik turpinās meklēšanas un glābšanas darbi, lai atrastu cilvēkus, kuri varētu būt iesprostoti zem gruvešiem.
Čerņihivas apgabala Valsts ārkārtas situāciju dienesta pārstāve Ņina Lucenko pavēstīja, ka izglābti trīs cilvēki, tostarp viens bērns.
Ievainoto vidū ir pieci bērni trīs, piecu, astoņu un deviņu gadu vecumā, kā arī policists.
7. oktobra rītā Krievijas spēki veica raķešu triecienu Prilukiem, trāpot daudzstāvu dzīvojamajai ēkai. Sākotnēji policija ziņoja par četriem bojāgājušajiem un 20 ievainotajiem.
Rescuers drag dead bodies from a high-rise in Pryluky 🇺🇦 following a Russian attack. A child is pulled out - incredibly alive. This is Russian "liberation." https://t.co/bAspu4RwXv— Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 7, 2026
"Šodien Putina dzimšanas dienā Krievijas armija viņam "uzdāvināja" daudzdzīvokļu ēkas iznīcināšanu Prilukos, Čerņihivas apgabalā. Tā bija parasta piecstāvu ēka. Diemžēl pašlaik zināms, ka gājuši bojā pieci cilvēki un 26 ievainoti, tostarp pieci bērni. Zem drupām joprojām varētu būt cilvēki," pavēstīja Zelenskis, norādot, ka glābēji notikuma vietā strādā nepārtraukti.
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Krievijas raķešu triecienos bojātas vēl piecas daudzdzīvokļu ēkas Dnipro un četras augstceltnes Poltavas apgabala Kremenčukā. Divi cilvēki nogalināti un astoņi ievainoti.
Dronu uzbrukumā postījumi nodarīti arī augstceltnei Zaporižjā.
Krievijas uzbrukumos nogalināti divi cilvēki Kijivā. Vēl divi tika nogalināti Kirovohradas apgabala Oleksandrijā. Kopumā nakts laikā uzbrukumam tika pakļauta infrastruktūra Kijivā un 12 reģionos.
Viens no Krievijas galvenajiem mērķiem bija Ukrainas enerģētikas sektors. Zelenskis uzsvēra, ka krievi vēlējās dot sāpīgu un demonstratīvu triecienu. Kā pauda Ukrainas prezidents, tas bija viens no gļēvākajiem uzbrukumiem.
Ienaidnieks izmantoja 70 raķetes, no kurām daudzas bija ballistiskās raķetes, kā arī trieciendronus "Shahed". Ukrainas pretgaisa aizsardzībai izdevās notriekt tikai daļu no tiem. Ukrainas prezidents uzsvēra, ka Krievijas ballistiskās raķetes joprojām ir lielākais izaicinājums.
"Un pretgaisa aizsardzības sistēmas tagad ir vitāli nepieciešamas mums. Tāpēc mēs pastāvīgi meklējam raķetes "Patriot" sistēmām, kas var un kurām vajadzētu patiesi aizsargāt cilvēku dzīvības šeit, Ukrainas debesīs. Paldies visiem, kas mums palīdz," teica Ukrainas prezidents.
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Naktī uz trešdienu krievi uz Ukrainu raidījuši dažādas raķetes, kā arī 130 uzbrukuma lidrobotus un dronus imitatorus, ziņo Ukrainas Gaisa spēki.
Krievija aizvadītajā naktī uz Ukrainu palaidusi pretkuģu raķetes "Cirkon"/"Oņiks", ballistiskās raķetes "Iskander-M/S-400/KN-23", 48 spārnotās raķetes H-101, "Iskander-K" un "Kaļibr".
No tām Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neitralizējusi piecas ballistiskās raķetes un 39 spārnotās raķetes.
Krievija uzbrukusi ar "Shahed" tipa droniem, droniem "Gerbera" un citu tipu droniem. "Shahed" tipa dronu vidū 46 bijuši reaktīvie droni.
Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neitralizējusi 117 ienaidnieka dronus, no kuriem 38 bijuši reaktīvie droni.