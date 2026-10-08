Protesti, kuru nemaz nebija - kas Eiropā izplata mākslīgi radītu sašutumu?
Tūkstošiem cilvēku ielās, televīzijas reportiere un satraucošs vēstījums par sabiedrības neapmierinātību. Šādi video sociālajos tīklos var radīt iespaidu, ka Eiropu pārņem jauns protestu vilnis. Taču daļa šo ainu ir izdomāta. Septembra nogalē publicētās pārbaudes atklāja, kā ar mākslīgo intelektu (MI) veidoti mītiņi tiek pasniegti kā ziņu reportāžas.
“Euronews” faktu pārbaudes komanda “The Cube” nesen paziņoja par “TikTok” video, kas adresēti Portugāles, Francijas, Vācijas, Īrijas, Itālijas un Lielbritānijas auditorijai. Aplūkotie materiāli bija publicēti iepriekšējos četros mēnešos; daļai bija vairāk nekā 300 tūkstoši skatījumu. Tajos attēlotie protesti nebija īsti.
Aizņemta televīzijas uzticamība
Kādā Portugālei veltītā video šķietama reportiere turēja mikrofonu ar sabiedriskā medija RTP logotipu, bet ekrāna grafika atgādināja citu kanālu – “SIC Notícias”. RTP apstiprināja, ka sieviete tur nestrādā un medijam ar video nav saistības. Pārbaude atklāja arī neiespējamu filmēšanas vietu: attēlotās ēkas vietā patiesībā plūst Težu upe.
Savukārt Polijas ziņu aģentūras PAP 24. septembra materiālā aprakstīts līdzīgs video par Varšavu. Tajā reportiere no ēkas balkona it kā ziņoja par protestu, bet aiz viņas atradās cilvēku pūlis. Ekrāna apakšdaļā bija “TVP Info” noformējumu atdarinoša josla. Raksta autori norādīja uz kļūdainiem un nesalasāmiem uzrakstiem, kā arī neskaidru tekstu uz plakātiem. No video nebija saprotamas konkrētas protestētāju prasības.
Identisks ieraksts bija ievietots vairākos “TikTok” kontos. Populārākā publikācija pārsniedza 204 tūkstošus skatījumu. Materiāla analīzē izmantots arī MI attēlu noteikšanas rīks “Hive Moderation”, kura vērtējums atbalstīja aizdomas par mākslīgi radītu attēlu.
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Kā pūlis ekrānā kļūst par argumentu
Šādu materiālu iespējamā ietekme nav reducējama uz jautājumu, vai skatītājs atcerēsies pilsētas nosaukumu. Milzīgs pūlis pats par sevi var kļūt par politisku argumentu: ja tik daudz cilvēku protestē, neapmierinātībai jābūt visaptverošai. Tā ir šī gadījuma būtiskākā mācība – izdomāts notikums var piedāvāt arī izdomātu priekšstatu par sabiedrības vairākuma noskaņojumu.
No atmaskotajiem video gan nevar secināt, cik cilvēku tiem noticējuši vai tie mainījuši kāda politisko izvēli. Skatījums nav pārliecības mērījums.
Marķējums vēl nenozīmē sapratni
“Euronews” norādīja, ka aplūkotajiem video “TikTok” bija MI satura marķējums. Tomēr daļa auditorijas tos uztvēra kā īstus. Vēlāk “TikTok” izņēma pārbaudītos video un kontus par kopienas noteikumu pārkāpumiem, kā arī citus platformas identificētos pārkāpjošos materiālus.
Plašāku problēmu skaidro cilvēktiesību un tehnoloģiju organizācija WITNESS. Savos ieteikumos par MI satura caurskatāmību tā uzsver, ka ar etiķeti vien nepietiek: lietotājam jāspēj saprast, ko tā nozīmē un ko neapliecina. Jābūt skaidram, vai materiāls radīts pilnībā vai tajā mainīta tikai kāda daļa. Nesaskaņoti apzīmējumi dažādās platformās var vairot apjukumu.
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Šī atšķirība ziņu skatītājam ir būtiska. Tehnoloģijas izmantošana subtitru sagatavošanai un nekad nenotikušas demonstrācijas radīšana nav viens un tas pats. Abos gadījumos var parādīties atsauce uz MI, bet attēla attiecības ar realitāti ir pilnīgi atšķirīgas. Marķējumam būtu jāpalīdz saprast tieši šo atšķirību, nevis tikai jāinformē, ka izmantots kāds digitāls rīks.
WITNESS arī brīdina, ka norāde, kas vienā vidē ir pamanāma, citā var zaudēt savu jēgu. Satura pārpublicēšana, pārveidošana un atšķirīgs platformu noformējums ietekmē to, ko lietotājs ierauga. Tāpēc organizācija aicina saglabāt informāciju par materiāla izcelsmi un veidošanas procesu, vienlaikus aizsargājot personas datus. Skatītājam vajadzīga saprotama informācija, nevis pienākums pašam atšifrēt tehnoloģiskus terminus.
Pārbaude nav tikai kļūdu meklēšana sejās
MI attēlus mēdz mēģināt atpazīt pēc savādiem pirkstiem, seju izmaiņām vai nesalasāmiem uzrakstiem. Tomēr drošāk ir pārbaudīt arī video izcelsmi. WITNESS, iepazīstinot ar savu MI noteikšanas rīku vērtēšanas sistēmu TRIED, norāda, ka šādi rīki jāiekļauj plašākā pārbaudes procesā. To darbība jāvērtē reālos apstākļos, un rezultātiem jābūt izskaidrojamiem.
Organizācijas 2025. gadā publicētajā apskatā izmantota pieredze no vairāk nekā 40 reāliem gadījumiem. Tajā norādīts, ka 36% analizēto gadījumu neizdevās iegūt uzticamus rezultātus, piemēram, sliktas materiāla kvalitātes vai nepietiekami reprezentatīvu rīku apmācības datu dēļ. Šis skaitlis nav visu MI detektoru kļūdu rādītājs, bet konkrētā darba pieredze. Tā atgādina, kāpēc ar vienas programmas atbildi var nepietikt.
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Praktiski tas nozīmē pārbaudīt medija paša vietni, meklēt agrāku video publikāciju un salīdzināt vietu ar karti vai fotogrāfijām. Ja izmantots televīzijas logotips, ir vērts noskaidrot, vai attiecīgā redakcija materiālu vispār publicējusi. Ja redzams it kā milzīgs pasākums, jāmeklē neatkarīgi ziņojumi par to pašu vietu un laiku. Viena avota klusēšana vēl neko nepierāda, bet neatbildētu jautājumu kopums prasa piesardzību.
Atbildība arī par izplatīšanu
Eiropas Komisijas vadlīnijas par vēlēšanu risku mazināšanu Digitālo pakalpojumu akta ietvaros paredz, ka ļoti lielām platformām un meklētājprogrammām jāvērtē un jāsamazina sistēmiskie riski. Šeit svarīgs ir ne tikai atsevišķa ieraksta saturs, bet arī rekomendēšanas sistēmas, reklāmu caurskatāmība un iespējas pētniekiem izvērtēt platformu darbību. Vienlaikus jāsargā pamattiesības, tostarp vārda brīvība.
Viltotu protestu gadījums parāda, kāpēc skatītāja modrība nevar būt vienīgais aizsardzības līdzeklis. Ja katram cilvēkam pašam jāpārbauda katra reportiera identitāte un katras ielas atrašanās vieta, ziņu patērēšana pārvēršas izmeklēšanā. Platformām savukārt ir pieejami dati par kontiem un izplatīšanu, kurus parasts lietotājs neredz. Tie palīdzētu pārbaudīt arī saiknes starp kontiem.
Arī īstiem protestiem šādu video izplatība var kaitēt. Ja sabiedrība pierod, ka demonstrāciju ainas var izgatavot datorā, rodas iespēja bez pierādījumiem noraidīt arī patiesus ierakstus. WITNESS uzsver nepieciešamību cīnīties ar sintētiskiem maldiem, vienlaikus nesagraujot uzticību autentiskiem vizuāliem pierādījumiem.
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Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Viltus sižets par Latviju: kā “Storm-1516” izplatīja stāstu par NATO karavīru “nogalināšanu”" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.