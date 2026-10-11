Šī paaudze uzauga gandrīz bez cukura. Pēc 70 gadiem zinātnieki atklāj ko pārsteidzošu
Viņi piedzima Lielbritānijā, kas vēl tikai atguvās no kara radītajām grūtībām. Lai gan gaisa trauksmes sirēnas bija apklusušas, daudzi ikdienā lietoti pārtikas produkti joprojām bija normēti, tostarp cukurs.
Pieaugušajiem dienā pienācās aptuveni trīs ēdamkarotes jeb 40 grami cukura, kas bija jāsadala starp tējas saldināšanu, cepšanu un desertiem. Bērniem atļautais daudzums bija mazāks par vienu ēdamkaroti dienā. Savukārt zīdaiņiem un pavisam maziem bērniem uzturā bija paredzēts ļoti maz pievienotā cukura vai arī no tā bija jāizvairās pavisam, raksta "The Guardian".
Tad 1953. gadā ierobežojumi sāka zust. Februārī tika atcelta atsevišķā saldumu un šokolādes normēšana, bet septembrī – arī cukura normēšana.
Līdz 1954. gada otrajai pusei vidējais cukura patēriņš bija gandrīz divkāršojies.
Pēckara cukura normēšanas atcelšana neviļus radīja sava veida dabisku eksperimentu, kura sekas zinātnieki tikai tagad sāk izprast. Vairāki nesen veikti pētījumi liecina, ka pirmās 1000 dzīves dienas, kas pavadītas apstākļos, kad cukura patēriņš bija ierobežots, cilvēku veselību varētu būt ietekmējušas pat vairāk nekā septiņas desmitgades vēlāk.
"Īpaši interesantu cukura normēšanas atcelšanu padara tas, kādā veidā cilvēki tika pakļauti šīm pārmaiņām," sacīja Honkongas Zinātnes un tehnoloģiju universitātes Guandžou nodaļas pētnieks Dr. Dzjadžeņs Džens (Jiazhen Zheng), kurš piedalījies vairākos nesenajos pētījumos. "1953. gada septembrī cukura pieejamība visiem iedzīvotājiem mainījās diezgan krasi, un to lielā mērā noteica valsts politika, nevis cilvēku individuālā izvēle. Savā ziņā vēsture radīja eksperimentu, kuru mēs nekad nevarētu apzināti veikt visa cilvēka mūža garumā."
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Pirmais no šīs jaunās pētījumu sērijas par cukura normēšanu pirms diviem gadiem tika publicēts zinātniskajā žurnālā "Science". Dienvidkalifornijas Universitātes pētniece Dr. Tadeja Gračnere (Tadeja Gračner) kopā ar kolēģiem izmantoja "UK Biobank" datus, lai salīdzinātu to cilvēku veselību, kuri piedzima īsi pirms un pēc cukura normēšanas atcelšanas Lielbritānijā.
Daži no viņiem vidē ar ierobežotu cukura daudzumu bija atradušies tikai mātes vēderā, citi šādos apstākļos nodzīvoja vēl vairākus mēnešus vai pat gadus pēc piedzimšanas, savukārt tie, kuri tika ieņemti pēc normēšanas atcelšanas, šādiem ierobežojumiem nebija pakļauti vispār.
Gračnere atklāja – jo ilgāku laiku cilvēks bija pavadījis cukura normēšanas apstākļos, jo mazāks bija risks pusmūžā un vēlāk saslimt ar 2. tipa cukura diabētu un paaugstinātu asinsspiedienu.
Cilvēkiem, kuri cukura normēšanas apstākļos bija pavadījuši visas pirmās 1000 dzīves dienas, risks saslimt ar 2. tipa cukura diabētu bija par 35% mazāks, bet paaugstināta asinsspiediena risks – par 20% mazāks nekā tiem, kuri cukura normēšanu nebija piedzīvojuši vispār.
Šie rezultāti Dženam un citiem pētniekiem lika aizdomāties, vai līdzīga ietekme nevarētu būt vērojama arī citās organisma sistēmās. Pēdējo mēnešu laikā Džena un citu zinātnieku veiktajos pētījumos, kuros izmantoti "UK Biobank" dati, mazāks cukura patēriņš agrīnā dzīves posmā saistīts ar zemāku risku saslimt ar arvien plašāku slimību klāstu.
"Mani vairāk nekā kāds atsevišķs rādītājs pārsteidza tas, cik konsekventi rezultāti ir dažādās organisma sistēmās," sacīja Džens. "Savos pētījumos esam novērojuši saistību ar sirds un asinsvadu slimībām, aknu slimībām, elpceļu veselību, demenci un pēdējā laikā arī ar plašākiem novecošanās rādītājiem.
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Piemēram, mūsu pētījumā par novecošanos atklājām, ka cilvēkiem, kuri agrīnā dzīves posmā bija pakļauti cukura normēšanai, kopumā retāk tika konstatētas ar novecošanās procesiem saistītas slimības, turklāt viņu bioloģiskais vecums un atsevišķu orgānu vecums bija nedaudz mazāks."
Gračneri šie rezultāti pilnībā nepārsteidz. "Daudzi no šiem veselības rādītājiem ir savstarpēji saistīti," viņa sacīja. "Cukura diabēts, paaugstināts asinsspiediens un aptaukošanās ir būtiski sirds un asinsvadu slimību, kognitīvo spēju pasliktināšanās un vairāku citu veselības problēmu riska faktori.
Tāpēc, ja cukura ierobežošana agrīnā dzīves posmā ietekmē šos sākotnējos riska faktorus, ir tikai likumsakarīgi, ka saistība vērojama arī ar plašu citu, savstarpēji saistītu veselības problēmu loku."
Iespējams, vēl pārsteidzošāks ir pieņēmums, ka šāda ietekme varētu neaprobežoties tikai ar fizisko veselību. Augustā Sarejas Universitātes profesore Nofara Geifmane (Nophar Geifman) kopā ar kolēģiem ziņoja, ka cilvēkiem, kuri visas pirmās 1000 dzīves dienas bija pavadījuši cukura normēšanas apstākļos, risks saņemt trauksmes diagnozi bija par 33% mazāks nekā tiem, kuri piedzima pēc normēšanas atcelšanas.
Turklāt šie cilvēki arī vairākus gadu desmitus vēlāk retāk norādīja, ka dod priekšroku saldiem ēdieniem.
"Neraugoties uz cukura patēriņa pieaugumu pēc normēšanas atcelšanas, agrīnā dzīves posma uztura apstākļiem, šķiet, var būt ilgstoša nozīme garīgajai veselībai," sacīja Geifmane.
Joprojām nav skaidrs, kā salīdzinoši īss periods ar atšķirīgu cukura patēriņu var atstāt sekas, kas konstatējamas vēl pēc daudziem gadu desmitiem. Gračnere norādīja: "Mēs varam pierādīt, ka uzaugšana ar mazāku cukura daudzumu uzturā bija saistīta ar labvēlīgu ietekmi uz veselību vēl vairākus gadu desmitus vēlāk, taču nevaram pateikt, kā tieši tas notika – vai iemesls bija pats cukurs, agrīnā vecumā izveidojušās garšas izvēles vai arī vielmaiņas reakcijas, kas nostiprinājās jau dzīves sākumā."
Viņas komandas jaunākais pētījums, kas pašlaik tiek recenzēts, liecina, ka uzaugšana cukura normēšanas apstākļos varētu mazināt to gēnu ietekmi, kuri palielina noslieci uz lielāku ķermeņa svaru.
"Svarīgi, ka cilvēki, kuri bija pakļauti cukura normēšanai, pieaugušā vecumā patiešām patērē mazāk brīvo cukuru, taču mēs konstatējām, ka šī uztura atšķirība ir līdzīga visās ģenētiskā riska grupās," sacīja Gračnere. "Tas liecina, ka šo efektu nevar izskaidrot tikai ar cilvēku ēšanas paradumiem. Uzturs agrīnā dzīves posmā var ietekmēt tādus fizioloģiskos procesus kā vielmaiņas programmēšana, jutība pret insulīnu, apetītes un sāta sajūtas regulēšana, kā arī taukaudu attīstība."
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Izskaidrot konstatēto saistību ar trauksmi ir nedaudz sarežģītāk. Geifmane norāda, ka smadzenes ļoti strauji attīstās gan pirms dzimšanas, gan pirmajos dzīves gados, tāpēc šajā periodā tās varētu būt īpaši jutīgas pret uzturu. Savukārt uzturs ar lielu cukura daudzumu ir saistīts arī ar iekaisuma procesiem un izmaiņām zarnu mikrobiomā – tie abi varētu būt iespējamie mehānismi, ar kuru starpniecību cukurs ietekmē smadzeņu darbību.
Džena pētījums par novecošanos sniedz vēl vienu iespējamu pavedienu. Tajā atklāts, ka cilvēku, kuri agrīnā dzīves posmā bija pakļauti cukura normēšanai, bioloģiskais vecums pēc vairākiem rādītājiem bija aptuveni par gadu mazāks.
Pētnieki konstatēja arī atšķirības olbaltumvielās, kas iesaistītas procesos, kuri palīdz šūnām reaģēt uz uzturvielām un kuri iepriekš saistīti arī ar novecošanos.
"Tāpēc bioloģisko novecošanos es uzskatu par iespējamu kopīgu mehānismu, kas varētu būt šo dažādo efektu pamatā, nevis obligāti par pilnīgi atsevišķu parādību," sacīja Džens.
Ideja, ka uzturs agrīnā dzīves posmā var atstāt ilgstošu ietekmi, nav jauna. Jau kopš 20. gadsimta 70. gadiem pētnieki izmanto bada periodus kā sava veida dabiskus eksperimentus, lai pētītu smaga uzturvielu trūkuma sekas dzīves sākumā.
Liela daļa šo pētījumu pievērsusies tā dēvētajai Nīderlandes "bada ziemai" 1944.–1945. gadā, kad Vācijas noteiktie pārtikas pārvadāšanas ierobežojumi izraisīja smagu pārtikas trūkumu, kas skāra miljoniem cilvēku Nīderlandes rietumos. Tā kā bads iepriekš labi paēdušā sabiedrībā sākās un beidzās ļoti strauji, turklāt tika reģistrētas izsniegtās pārtikas devas un saglabājās detalizēti dzimšanas dati, pētniekiem ir bijusi iespēja salīdzināt cilvēkus, kuri pārtikas trūkumu piedzīvoja dažādos grūtniecības posmos, ar tiem, kuri piedzima pirms bada vai tika ieņemti pēc tā beigām.
"Vispārliecinošākie rezultāti liecina par paaugstinātu liekā svara, aptaukošanās un 2. tipa cukura diabēta risku," sacīja Ņujorkas Kolumbijas Universitātes Mailmana Sabiedrības veselības skolas epidemioloģijas emeritētais profesors L. H. Lūmijs (L. H. Lumey). "Šiem cilvēkiem jau no 20 vai 30 gadu vecuma ir lielāka iespēja saskarties ar lieko svaru, bet 50 vai 60 gadu vecumā – saslimt ar cukura diabētu."
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Lai gan Lielbritānijā veiktie cukura normēšanas pētījumi pirmajā brīdī varētu šķist pretrunā ar šiem secinājumiem, apstākļi abos gadījumos bija ļoti atšķirīgi.
"Cukura normēšana Lielbritānijā nebija bads, un tā nebija saistīta ar nopietnu kopējā uzņemto kaloriju daudzuma trūkumu. Tika ierobežots tieši cukura patēriņš, kamēr pārējais uzturs kopumā saglabājās pietiekams," sacīja Džens.
Tātad secinājums nav tik vienkāršs kā – jo mazāk uzturvielu, jo labāk. "Tas liecina, ka uztura kvalitātei un tam, kādā dzīves posmā cilvēks saņem noteiktas uzturvielas, agrīnās attīstības laikā var būt sekas visa mūža garumā," skaidroja Džens.
Ko no tā visa var secināt? Lai cik interesanti būtu šie pētījumu rezultāti, tie nepierāda, ka tieši atšķirīgais cukura patēriņš agrīnā dzīves posmā izraisījis vēlāk novērotās veselības atšķirības.
"Šeit nevar runāt par pierādītu cēloņsakarību," sacīja Geifmane. "Tā ir saistība."
Daudzos jaunākajos pētījumos turklāt izmantoti dati par savstarpēji pārklājošām "UK Biobank" dalībnieku grupām, tāpēc tos nevar uzskatīt par neatkarīgiem pētījumiem, kas atkārtoti apstiprina vienus un tos pašus rezultātus. "Vispārliecinošākos pierādījumus galu galā sniegs rezultātu salīdzināšana dažādās neatkarīgās datu kopās un ar atšķirīgām pētniecības metodēm," sacīja Gračnere.
Lūmijs norādīja, ka šie atklājumi ir "lielisks pirmais solis, nevis galīgā atbilde. Tie būtu jāpēta tālāk, un jautājumam vairs nevajadzētu būt tikai par to, vai šāda saistība pastāv. Jānoskaidro, vai risks patiešām ir par 30% vai 50% lielāks un vai tas ir saistīts ar pirmajām 1000 dzīves dienām kopumā vai tikai ar grūtniecības periodu."
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Pat ja nākotnē izdosies pierādīt, ka novērotās saistības patiešām ir cēloņsakarīgas, pašreizējie pētījumi nevar vecākiem precīzi pateikt, cik daudz cukura bērnam jau ir par daudz. Tie arī neļauj noteikt vienu konkrētu, izšķiroši svarīgu attīstības periodu.
Līdzšinējie pierādījumi liecina, ka nozīme ir cukura patēriņam jau grūtniecības laikā, taču dažas no novērotajām saistībām kļūst izteiktākas, ja cukura normēšana turpinājusies arī pēc bērna aptuveni sešu mēnešu vecuma – laikā, kad mazuļi parasti sāk ēst cieto pārtiku.
"Jaunākie dati arvien vairāk liecina, ka nozīme varētu būt visām pirmajām 1000 dzīves dienām, bet grūtniecības periods un pāreja uz cieto pārtiku varētu būt īpaši svarīgi posmi," sacīja Džens. "Lai gan šie atklājumi apstiprina jau pastāvošos ieteikumus ierobežot nevajadzīgu brīvo vai pievienoto cukuru patēriņu, tos nevajadzētu interpretēt kā pierādījumu tam, ka stingri uztura ierobežojumi nāk par labu veselībai."
Tomēr šis pēckara laika "eksperiments", iespējams, nemaz nav tik tāls no mūsdienu dzīves, kā sākotnēji varētu šķist. Cukura patēriņš tā normēšanas laikā kopumā bija līdzīgs daudzumam, kādu iesaka pašreizējās Lielbritānijas uztura vadlīnijas. Tajās noteikts, ka brīvo cukuru – pārtikai un dzērieniem pievienoto cukuru, kā arī medū, sīrupos, smūtijos un augļu sulās dabiski esošo cukuru – patēriņš pieaugušajiem un bērniem no 11 gadu vecuma nedrīkstētu pārsniegt 30 gramus dienā. Jaunākiem bērniem ieteicamais daudzums ir vēl mazāks.
"Zīdaiņiem paredzētajiem ēdieniem un dzērieniem cukuru nevajadzētu pievienot," teikts Lielbritānijas Nacionālā veselības dienesta (NHS) rekomendācijās.
Taču praksē vidējais cukura patēriņš Lielbritānijā ir aptuveni divreiz lielāks par ieteicamo daudzumu.
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Tātad šo pētījumu izvirzītais jautājums nav par to, vai mūsdienu zīdaiņiem būtu jāpiedzīvo kara laika pārtikas trūkums. Drīzāk jānoskaidro, vai cukura patēriņa saglabāšana jau pašlaik ieteiktajās robežās varētu sniegt veselības ieguvumus, kas saglabājas daudz ilgākā dzīves posmā, nekā līdz šim uzskatīts.