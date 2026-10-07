Cilvēki soctīklos dalās ar video, kur redzams, kā ar milzīgām liesmām sadeg Krievijas "ēnu flotes" naftas tankkuģis
6. oktobra vakarā netālu no Soču piekrastes noticis incidents ar naftas tankkuģi. Pilsētas iedzīvotāji kļuva par aculieciniekiem spēcīgam ugunsgrēkam uz kuģa.
Informācijas par notikušo pagaidām ir maz, bet Krievijas varasiestādes situāciju nekomentē.
Tikmēr Soču iedzīvotāji sociālajos tīklos plaši dalās ar fotoattēliem un video, kuros redzams spēcīgais ugunsgrēks. Video redzams, ka liesmas pārņēmušas visu kuģi.
Supernova+ apgalvo, ka aizdedzies tankkuģis "Aframax Rio", kas kuģojis zem Libērijas karoga. Pastāv aizdomas, ka tas ir viens no Krievijas "ēnu flotes" kuģiem, ko Maskava izmanto naftas pārvadāšanai, apejot sankcijas.
"23 cilvēku apkalpe - visi Indijas pilsoņi - ir evakuēta," norādīts Krievijas transporta ministrijā.
Pēc uzbrukuma uz kuģa izcēlās ugunsgrēks. Jūrā novērota atklāta naftas degšana, vēstīja krievu mediji.
Pagaidām operatīvie dienesti nav sākuši ugunsgrēka dzēšanu. Plānots sagaidīt, līdz liesmu intensitāte samazināsies, lai glābēji varētu pietuvoties degošajam kuģim.
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"Pilsētas operatīvais štābs pieņēmis lēmumu uz laiku ierobežot piekļuvi jūras promenādēm un pludmalēm. Aicinu Soču iedzīvotājus un viesus nepakļaut sevi briesmām un sagaidīt oficiālu lēmumu par to atkārtotu atvēršanu," paziņoja Soču mērs Andrejs Prošuņins.
Krievijas mediji ziņo, ka ugunsgrēks varētu būt izcēlies bezpilotu kuģu uzbrukuma rezultātā. Tomēr vietējie iedzīvotāji apgalvo, ka nekādus sprādzienus nav dzirdējuši.
Krievijas Z kanāls "Dva majora" savukārt apgalvo, ka notikusi "pretinieka iedarbība no gaisa", tādējādi dodot mājienu uz iespējamu Ukrainas drona triecienu. Šai informācijai nav nekāda apstiprinājuma.
Krievijas medija "Agenstvo" ziņo, ka "Aframax Rio" ir iekļauts Ukrainas sankciju sarakstos kā Krievijas "ēnu flotes" kuģis.