Trampa dēls atdevis Krievijas magnātam naudu, kas iztērēta viņa kāzu svinībām: "Nesapratu, kāpēc"
ASV prezidenta Donalda Trampa dēls Donalds Tramps juniors esot atmaksājis Krievijas uzņēmējam Umaram Kremļovam naudu, ko tas bija uzdāvinājis kāzu svinību rīkošanai. Pats Kremļovs atzinis, ka šāds solis viņu pārsteidzis, jo dāvāto summu neesot uzskatījis par neko īpašu.
Kā vēsta “Bloomberg”, atsaucoties uz paša Kremļova sacīto, Krievijas uzņēmējs kāzās nav piedalījies, taču apmeklējis citus ar svinībām saistītus pasākumus.
Sarunā ar žurnālistiem Stambulā Kremļovs norādījis, ka Trampam junioram uzdāvināto naudu nav uzskatījis par sevišķi nozīmīgu dāvanu, tādēļ tās atdošana viņu pārsteigusi.
“Viņš naudu atdeva, taču es nesapratu, kāpēc, jo neuzskatu to par kaut kādu īpašu dāvanu,” sacīja Kremļovs.
Plašāku uzmanību izpelnījies pēc skandāla
“Bloomberg” norāda, ka līdz skandālam saistībā ar Trampa juniora kāzām Kremļovs ārpus Krievijas nebija īpaši plaši pazīstams. Atsevišķos avotos viņš tiek dēvēts par oligarhu, tomēr, kā norāda izdevums, viņš īsti neatbilst tradicionālajam priekšstatam par Krievijas oligarhiem.
Kremļova biznesa intereses aptver vairākas jomas, tostarp loteriju un azartspēļu nozari. Lai gan uzņēmējam ir sakari ar vairākām augstām Krievijas amatpersonām un Kremlim pietuvinātām personām, viņš netiek uzskatīts par Krievijas diktatora Vladimira Putina tuvākā loka pārstāvi.
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43 gadus vecais Kremļovs ir Starptautiskās Boksa asociācijas (IBA) prezidents. Organizācijas galvenā mītne atrodas Lozannā, Šveicē. Iepriekš viņš vadījis arī Krievijas Boksa federāciju.
Skandāls ap Trampa juniora kāzām jau iepriekš izpelnījies ievērojamu uzmanību ASV. Kā vēstīts, ASV Kongresā sākta izmeklēšana saistībā ar Kremļova finansējumu Trampa juniora kāzu svinībām. Medijos izskanējuši arī apgalvojumi par ASV pirmās lēdijas Melānijas Trampas saiknēm ar Krievijas uzņēmēju.