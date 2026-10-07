Lielbritānijas skolā pieņemts darbā MI skolotājs - viņam bērniem jāiemāca viena svarīga lieta
Kāda Skotijas skola spērusi neparastu, bet nepieciešamu soli – tajā darbu sācis skolotājs, kura galvenais uzdevums ir bērniem mācīt par mākslīgo intelektu. “Mearns Castle High School” kļuvusi par, domājams, pirmo skolu Lielbritānijā, kas izveidojusi atsevišķu skolotāja amatu, lai bērniem palīdzētu izprast un gudri izmantot mākslīgo intelektu.
Par pirmo MI pratības skolotāju kļuvis bijušais bioloģijas skolotājs Džeimijs Leikoks. Viņa galvenais vēstījums skolēniem ir vienkāršs – MI teiktajam nedrīkst akli uzticēties. “Mēs nevaram vienkārši cerēt, ka mākslīgais intelekts pazudīs,” norāda skolotājs. Tā vietā jauniešiem jāiemācās MI sniegto informāciju apšaubīt, pārbaudīt un izmantot atbildīgi.
Vienā no pirmajām nodarbībām skolēniem tika parādīti gan īsti, gan ar MI radīti attēli un lūgts noteikt viltojumus. Tas izrādījies daudz grūtāk, nekā daudzi gaidījuši. Bērniem tiek stāstīts arī par MI “halucinācijām” – gadījumiem, kad mākslīgais intelekts pārliecinoši pasniedz izdomātu vai nepareizu informāciju. Ja skolēnam pašam trūkst zināšanu par konkrēto tēmu, kļūdu pamanīt var būt īpaši grūti.
Leikoks brīdina arī par risku uztvert čatbotu kā uzticamu draugu vai ekspertu tikai tāpēc, ka tas sarunājas cilvēciski. Turklāt MI mēdz piekrist lietotājam un slavēt viņa idejas, nevis tās apšaubīt. “Tas vienmēr saka, ka esi lielisks un tava ideja ir lieliska,” skaidro skolotājs. Viņaprāt, jauniešiem tas jāapzinās, lai viņi nekļūtu pārlieku atkarīgi no tehnoloģijas.
MI pratības nodarbības saņems visi skolas jaunāko klašu skolēni, bet vecākajiem šī tēma tiks iekļauta citos mācību priekšmetos un būs pieejams arī atsevišķs izvēles kurss. Leikoks apmācīs arī citus skolotājus un izstrādās materiālus, kurus nākotnē varētu izmantot arī citās skolās. Skola uzsver, ka tās mērķis nav pasludināt MI par labu vai sliktu. Bērniem jāiemācās to izmantot kā palīgrīku, nezaudējot spēju domāt pašiem.