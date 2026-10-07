Asiņains rīts Ukrainā: Krievija intensīvi bombardē Ukrainas pilsētas
Krievija naktī uz trešdienu uzbruka Ukrainai ar ballistiskajām raķetēm, spārnotajām raķetēm un droniem, un triecienu rezultātā Kijivā nogalināti divi cilvēki.
Krievi palaida ballistiskās raķetes divos viļņos ap plkst. 3 un ap plkst. 5, paziņoja Ukrainas Gaisa spēki, norādot, ka uzbrukumi bija vērsti pret Kijivu, Zaporižju un Dņipro. Vietējās sociālo mediju grupas ziņoja par sprādzieniem šajās pilsētās.
Hell in the Ukrainian city of Kremenchuk: a Russian missile slammed into a residential neighborhood. https://t.co/RNIkkMOVzN— NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2026
Ap plkst. 3 Ukrainas Gaisa spēki reģistrēja sešu Tu-95 lidmašīnu pacelšanos no Oļeņegorskas lidlauka. Ap plkst. 6 Ukrainas gaisa telpā parādījās spārnotās raķetes.
North Korean ballistic missiles struck Dnipro earlier tonight. Weapons from North Korea. On European soil. russian aggression. Ukrainian civilians. And the world will stay silent again. https://t.co/HBLabwpEpv— UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) October 7, 2026
Kijivas pilsētas kara administrācija paziņoja, ka Krievijas triecienu rezultātā Darnicas rajonā nogalināti divi cilvēki. Šajā rajonā fiksēts trieciens garāžu kooperatīva teritorijā.
Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko informēja par trāpījumiem neapdzīvotām ēkām, noliktavas ēkā, kā arī atlūzu degšanu atklātā teritorijā.
Dņipropetrovskas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Hanža paziņoja, ka Krievija uzbruka rūpniecības uzņēmumam Dņipro, bet Zaporižjā uzbrukts transporta infrastruktūrai.
No rīta plašs raķešu un bezpilota lidaparātu uzbrukums skāra Poltavas apgabalu, kur fiksēti sprādzieni Kremenčukā.