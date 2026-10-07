Drāma pie Zviedrijas karaļpils - policija sašauj ar nazi bruņotu vīrieti
Zviedrijas policija otrdien paziņoja, ka ir sašāvusi bruņotu vīrieti pie Karaliskās pils Stokholmas centrā.
Policija bija saņēmusi ziņas par traucējošu personu ar ieroci, un policisti pēc ierašanās atklāja uguni uz šo vīrieti.
Vīrietis tika sašauts un ir aizvests uz slimnīcu, paziņoja Stokholmas policijas preses sekretāre Suzanna Rinaldo. Viņa ievainojumi tiek uzskatīti par nopietniem, bet ne dzīvību apdraudošiem.
Rinaldo atteicās precizēt, kāda tipa ierocis šim vīrietim bijis. Viņa piebilda, ka policijas operācija turpinās, bet nav apdraudējuma sabiedrībai.
Zviedrijas laikraksts "Expressen" ziņoja, ka vīrietis, bruņojies ar nazi, tuvojies pils apsardzei un lūdzis, lai viņu sašauj.
Policija vēlāk paziņoja, ka ir sākusi izmeklēšanu par "pastiprinātiem draudiem pret valsts amatpersonu" un par uzbrukumu ar nazi vainu pastiprinošos apstākļos, bet neminēja sīkākas detaļas.