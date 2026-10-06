Holivudā top jauns izklaides milzis: “Paramount Skydance” pabeidz “Warner Bros. Discovery” pārņemšanu
ASV mediju un izklaides uzņēmums "Paramount Skydance" otrdien pabeidza konkurenta "Warner Bros. Discovery" iegādi.
Apvienotais uzņēmums, kura nosaukums ir "Skydance", pārvalda kinostudijas "Paramount Pictures" un "Warner Bros. Pictures", televīzijas zīmolus CBS, CNN, HBO, "Discovery", "Travel Channel", "TNT Sports", "Nickelodeon", "Cartoon Network" un citus.
Darījums tika pabeigts nepilnu mēnesi pēc tam, kad federālā tiesnese Kalifornijā apstiprināja "Paramount Skydance" izlīgumu ar 12 ASV štatiem, kas bija ierosinājuši tiesvedību, cenšoties bloķēt apvienošanos ar "Warner Bros. Discovery".
Jūlijā 12 ASV štati tiesās iesniedza prasības, mēģinot bloķēt šo apvienošanos, bažījoties par šī darījuma negatīvo ietekmi uz konkurenci.
Tāpēc "Paramount Skydance" un "Warner Bros." atlika paredzēto apvienošanos līdz laikam, kad tiesa būs pieņēmusi lēmumu par 12 ASV štatu iesniegtajām prasībām vai arī līdz 2027. gada 1. jūnijam.
Panāktais izlīgums ietver vairākus pasākumus, kuru mērķis ir mazināt tiesvedību sākušo štatu paustās bažas.
Vienošanās paredz, ka apvienotā kinostudija katrā no pirmajiem diviem gadiem pēc darījuma pabeigšanas uzņems 30 filmas un vēl 32 filmas katrā no nākamajiem trīs gadiem.
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Nosacījumi paredz naudassodus, ja "Skydance" nerealizēs šos mērķus.
Vienošanās arī noteic, ka apvienotā uzņēmuma ikgadējie izdevumi ASV filmu izdošanai būs vismaz par 300 miljoniem dolāru lielāki nekā 2025. gadā.
Tāpat jāsaglabā abu studiju filmēšanas laukumi, jāievēro noslēgtie darba līgumi un jānovirza līdzekļi darbaspēka apmācībai.
Paredzēts arī izveidot ziņu redakcionālās neatkarības padomi, lai noteiktu redakcionālos principus apvienotā uzņēmuma ziņu kanāliem, tostarp CNN.
"Paramount Skydance" par "Warner Bros. Discovery" iegādi sacentās ar straumēšanas platformu "Netflix", kas februāra beigās paziņoja, ka nepalielinās "Warner Bros. Discovery" izteikto pārņemšanas piedāvājumu, tādējādi paverot ceļu "Paramount Skydance".
"Paramount Skydance" samaksājusi 31 dolāru par katru "Warner Bros. Discovery" akciju, tādējādi šī darījuma vērtība sasniegusi 81 miljardu dolāru. Ieskaitot parādsaistības, darījuma summa veido 110 miljardus dolāru.
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"Paramount" savā piedāvājumā atšķirībā no "Netflix" piedāvājuma paredzēja iegādāties arī "Warner Bros. Discovery" kabeļtelevīzijas aktīvus, to vidū CNN.
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija šo darījumu atļāva jūnijā, neprasot tajā veikt nekādas izmaiņas.