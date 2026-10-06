Pie Sočiem aizdedzies “ēnu flotes” tankkuģis; varasiestādes slēdz pludmales
Melnajā jūrā pie Sočiem aizdedzies naftas tankkuģis, vēsta vairāki Krievijas "Telegram" kanāli.
Spriežot pēc internetā publicētajām fotogrāfijām un video, vietā, kur aizdedzies kuģis, gaisā paceļas milzīgs melns dūmu stabs, kas labi redzams no krasta. Ūdenī, visticamāk, izplūdusi degoša nafta.
Netālu no Sočiem esošās federālās teritorijas "Sirius" mērs Dmitrijs Pliškins paziņoja, ka Melnās jūras akvatorijā "ir izcēlies tankkuģa ugunsgrēks".
Pliškins savos sociālajos tīklos raksta, ka "Sirius" pludmales tiks slēgtas, "lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību". "Lūdzu federālās teritorijas iedzīvotājus un viesus atturēties no ilgstošas uzturēšanās uz ielām un, ja iespējams, neatvērt logus telpās," teikts viņa paziņojumā.
"Telegram" kanāls "Soči-radar" ziņoja, ka, saskaņā ar sākotnējo informāciju, tankkuģim uzbruka bezpilota kuteris. Šis kanāls arī raksta, ka dūmi sasnieguši Soču piekrasti un tos nav ieteicams ieelpot.
Arī kanāls "Dva majora" ziņoja, ka ugunsgrēku uz kuģa izraisīja Ukrainas bezpilota kuteris.
Saskaņā ar neatkarīgā Krievijas medija "Agenstvo" informāciju ugunsgrēks sākās uz tankkuģa "AFRAMAX RIO", kas iekļauts Ukrainas sankciju sarakstos kā Krievijas "ēnu flotes" kuģis.