PVO vērtē situāciju pēc iespējamā mēra gadījuma Krievijā
Pēc iespējama pneimoniskā mēra gadījuma Krievijā Pasaules Veselības organizācija (PVO) otrdien paziņojusi, ka uzskata sabiedrības veselības apdraudējumu Krievijā par zemu.
Sibīrijā 2. oktobrī nomira Irkutskas mēra izpētes institūta laboratorijas darbiniece, kura, kā tiek uzskatīts, bija saplēsusi mēģeni ar mēra patogēnu. Mediji ziņoja, ka sieviete, iespējams, inficējusies ar pneimonisko mēri, bet Maskava pirmdien noraidīja mediju ziņoto, apgalvojot, ka mirušās sievietes pēcnāves izmeklējumos mēris nav konstatēts.
"PVO sākotnējā riska novērtējumā pēc pieejamās informācijas tiek lēsts, ka risks Irkutskā ir vidējs līdz zems, visā Krievijas Federācijā - zems, bet PVO Eiropas reģionā - ļoti zems," paziņoja PVO pārstāvis Kristiāns Lindmeiers.
Mirusī laboratorijas tehniķe, 28 gadus vecā Darja Šipilova, strādāja institūtā, kas pēta bīstamus patogēnus Sibīrijā, kur mēris dabīgi sastopams savvaļas dzīvniekos, norādīja Lindmeiers. "Sākotnēji [sievietei] slimība izpaudās kā tipiska akūta elpceļu vīrusu infekcija," viņš piebilda.
Lindmeiers teica, ka Krievijas iestādes ir identificējušas personas, ar kurām viņa bija saskārusies, un veic to novērošanu. "Saskaņā ar testu rezultātiem nevienam no kontaktiem netika konstatēti bīstamu infekcijas slimību patogēni," norādīja PVO pārstāvis.
"PVO rūpīgi seko līdzi situācijai, sadarbojoties ar galveno mītni, lai informētu citas valstis," un ir gatava atbalstīt Krievijas iestādes, ja tās to lūgs, paziņoja Lindmeiers.