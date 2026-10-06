Stambulas skolā pusaudze ar nazi sadūrusi astoņas meitenes; viena skolniece mirusi
Skolā Stambulā otrdien pusaudze ar nazi sadūrusi astoņas meitenes, no kurām viena no gūtajiem ievainojumiem mirusi, paziņojusi Turcijas Iekšlietu ministrija.
Incidents notika pamatskolā Bašakšehiras rajonā ap plkst. 8.40 pēc vietējā un Latvijas laika, paziņoja amatpersonas.
"Viena no skolniecēm, kurai tika sniegta medicīniskā palīdzība, (..) nomira, neskatoties uz visiem ārstu centieniem viņu glābt. Pārējām septiņām ievainotajām skolniecēm turpinās ārstēšana," teikts ministrijas paziņojumā platformā "X".
Policija aizturēja uzbrucēju, norādot, ka tā ir 15 gadus veca 10. klases skolniece no citas skolas.
Turcijā pamatskolās parasti mācās desmit līdz 14 gadus veci bērni.
Veselības ministrs Kemals Memišoglu iepriekš norādīja, ka no astoņām ievainotajām skolniecēm "viena atrodas kritiskā stāvoklī un divas - vidēji smagā vai smagā stāvoklī".
"Skolniece, kas veica uzbrukumu, dzīvo tajā pašā rajonā un apmeklē citu skolu. Viņa ienāca telpās, tērpusies skolas formā, un sadūra bērnus pēc nejaušības principa," žurnālistiem teica Stambulas gubernators Davuts Gils.
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Pagājušajā mēnesī kāds pusaudzis atklāja uguni pie skolas Turcijas rietumos, ievainojot 11 skolēnus, no kuriem trīs tika smagi ievainoti. Uzbrucējs tika aizturēts. Savukārt aprīlī Turcijas dienvidos notika divas apšaudes, ko sarīkoja pusaudži.