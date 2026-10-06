"Šodien mēs esam stiprāki!" Pēc Francijas jaunās starpkontinentālās ballistiskās raķetes izmēģinājuma paziņo Makrons
Francijas Aizsardzības ministrija 6. oktobrī paziņoja, ka veikusi jaunākās paaudzes no zemūdenēm palaižamās ballistiskās raķetes M51.3 pirmo izmēģinājuma palaišanu, demonstrējot valsts kodolatturēšanas spējas laikā, kad pieaug saspīlējums attiecībās ar Krieviju.
Raķete M51.3, kas nebija aprīkota ar kodolgalviņu, tika palaista pie Bretaņas krastiem. Izmēģinājuma mērķis bija pēc vērienīgiem apkopes darbiem sertificēt kodolzemūdenes "Le Vigilant" spēju izmantot šo ieroci, teikts ministrijas paziņojumā.
Ministrija norādīja, ka raķete palaista bez kaujas galviņas un izmēģinājums veikts, stingri ievērojot starptautiskās saistības, ziņo "Reuters".
Lai gan oficiālajā paziņojumā Krievija netika pieminēta, izmēģinājums noticis pēc tam, kad Krievijas prezidents Vladimirs Putins pagājušajā nedēļā brīdināja Rietumus nesaasināt konfrontāciju saistībā ar Ukrainu, izsakot draudus Kaļiņingradas apgabalam. Krievijas eksklāvs atrodas starp ES dalībvalstīm Poliju un Lietuvu, un Maskava ir paziņojusi, ka nepieciešamības gadījumā tā aizsardzībai varētu izmantot kodolieročus.
Makrons: vēstījums ir skaidrs
NATO paziņojusi, ka nevienas alianses "mācības vai aktivitātes nerada draudus Krievijas Federācijas teritorijai". Putins savukārt apgalvojis, ka Krievija neplāno uzbrukt nevienai Eiropas valstij un vēlas mierīgu līdzāspastāvēšanu.
"Lai būtu brīvs, no tevis ir jābaidās. Un, lai no tevis baidītos, tev jābūt stipram," sacīja Makrons.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Šodien mēs esam stiprāki. Vēstījums ir nosūtīts skaļi un skaidri tur, kur tas bija jāsaņem," sociālajā tīklā "X" publicētajā video, kurā viņš redzams vērojam raķetes palaišanu, paziņoja Francijas prezidents Emanuels Makrons.
Martā Makrons paziņoja, ka Francija paplašinās savu kodolarsenālu, un nāca klajā ar iniciatīvu, kas Eiropas partneriem piedāvā kopīgas mācības, iespēju uz neilgu laiku sabiedroto teritorijā izvietot kodolieročus nestspējīgus līdzekļus, kā arī padziļināt konsultācijas.
Kopš tā laika gatavība uzņemties izmaksas, kas saistītas ar Francijas vērtību un drošības aizstāvēšanu, ir kļuvusi par vienu no Parīzes pastāvīgi paustajiem vēstījumiem.
Francija ik gadu tērē aptuveni 5,6 miljardus eiro, lai uzturētu savu aptuveni 290 no zemūdenēm un lidmašīnām palaižamo kodolieroču arsenālu, kas ir ceturtais lielākais pasaulē. Lielbritānijas rīcībā ir 225 kodolgalviņas, bet Krievijai un ASV - katrai vairāk nekā 5000.
M51.3 ir jaunākā raķetes versija, kas tika ieviesta bruņojumā 2025. gada oktobrī Francijas kodolatturēšanas spēju modernizācijas ietvaros.
Parīze neatklāj M51.3 darbības rādiusu. Publiski pieejamās aplēses liecina, ka M51 saimes raķešu darbības rādiuss kopumā ir aptuveni 9000 kilometru vai vairāk, savukārt Francijas amatpersonas norādījušas, ka jaunā versija spēj sasniegt vēl lielāku attālumu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Francijas kodolarsenālu veido no gaisa un jūras palaižami ieroči, bet valsts jūras kodolatturēšanas spēju pamatu veido četras zemūdenes, kas aprīkotas ar ballistiskajām raķetēm.