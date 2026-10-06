Mēris Krievijā liek atcerēties Vangas pareģojumu par "melnās nāves" atgriešanos
Pēc ziņām par sievietes nāvi no mēra Krievijā internetā atkal uzvirmojušas baumas par iespējamu plašāku slimības uzliesmojumu. Daļa sociālo tīklu lietotāju notikušo pat saista ar kādreizējās bulgāru pareģes Vangas izteikumiem par kādu noslēpumainu slimību, kas nākotnē varētu izplatīties visā pasaulē.
Par to raksta arī britu izdevums "Daily Star". Bažas pastiprinājušās pēc tam, kad Irkutskas apgabalā mirusi 28 gadus vecā Darja Šipilova. Iepriekš izskanējusi versija, ka laboratorijas darbiniece varētu būt inficējusies pēc tam, kad darba vietā saplīsusi mēģene ar mēra baktērijas kultūru. Pēc notikušā reģionā pastiprināti drošības pasākumi.
Internetā atgādina par Vangas pareģojumiem
Notikušais licis konspirāciju teoriju piekritējiem atkal pievērsties Vangas vārdā izplatītajiem pareģojumiem. Lai gan pareģe nomira 1996. gadā, viņas izteikumi joprojām regulāri parādās sociālajos tīklos un tiek saistīti ar dažādiem pasaules notikumiem. Daži interneta lietotāji apgalvo, ka Vanga esot paredzējusi sena, sasaldēta patogēna nonākšanu vidē Sibīrijā, pēc kā tas varētu izplatīties visā pasaulē. Šī versija tagad tiek saistīta ar notikumiem Irkutskas apgabalā.
Tomēr nav publiski pieejamu ticamu pierādījumu, ka Vanga būtu konkrēti paredzējusi mēra uzliesmojumu Krievijā. Internetā tiek apspriesti arī it kā Vangas pareģojumi par 2027. gadu. Saskaņā ar šīm interpretācijām cilvēci gaidot vērienīgas pārmaiņas, tostarp bioloģiskas izmaiņas. Taču arī šiem apgalvojumiem nav skaidra un pārbaudāma pirmavota.
Cik liels ir mēra izplatības risks?
Mēris ir infekcijas slimība, ko izraisa baktērija Yersinia pestis. Vēsturē tā izraisījusi postošas epidēmijas, tostarp viduslaikos tā dēvēto Melno nāvi, kas 14. gadsimtā prasīja miljoniem cilvēku dzīvību Eiropā. Mūsdienās situācija ir būtiski atšķirīga. Mēri iespējams ārstēt ar antibiotikām, īpaši tad, ja slimība tiek atklāta un ārstēšana sākta savlaicīgi.