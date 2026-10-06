Eiropas Savienība nāk klajā ar svarīgu paziņojumu par Krievijas gāzes importu
Eiropas Savienība plāno līdz 2027. gada beigām pilnībā pārtraukt Krievijas gāzes importu. Par to, uzstājoties Eiropas Parlamentā Strasbūrā, paziņoja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena.
"Šobrīd Krievijas gāzes īpatsvars mūsu importā ir samazinājies no 45% līdz 12%. Līdz nākamā gada beigām mēs to samazināsim līdz nullei," paziņoja fon der Leiena. Briselē pašreizējo enerģētikas politikas kursu pārskatīt negrasās.
"Pirms četriem gadiem Krievija mēģināja mūs šantažēt. Tolaik 45% no mūsu importētās gāzes nāca no Krievijas. Praktiski vienas nakts laikā gandrīz viss šis imports tika pārtraukts. Taču Eiropa turējās kopā, un mēs no šīs situācijas izgājām stiprāki," norādīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja.
Lēmumu pilnībā atteikties no Krievijas gāzes Eiropas Savienība pieņem laikā, kad sākusies jauna enerģētikas krīze. Eiropas patērētāji un rūpniecības uzņēmumi saskaras ar strauju energoresursu cenu kāpumu.
Fon der Leiena norādīja, ka kopš februāra beigām gāzes cenas pieaugušas par 140%, bet dīzeļdegvielas cena šajā laikā dubultojusies. "Kopumā kopš kara sākuma Irānā importētais fosilais kurināmais Eiropai izmaksājis papildu 100 miljardus eiro. Un tas viss, nesaņemot nevienu papildu enerģijas molekulu," atgādināja viņa.
Fon der Leiena pauda pārliecību, ka Eiropa spēs pārvarēt pašreizējo krīzi un izkļūt no tās spēcīgāka.
ES atteikšanās no Krievijas gāzes – jaunākā informācija
Saskaņā ar "Politico" vēstīto gāzes krājumi Eiropas krātuvēs pašlaik ir vēsturiski zemā līmenī. Karš Irānā ir traucējis globālās gāzes piegādes, un tas Eiropai ziemā var nozīmēt augstas energoresursu cenas.
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Nesen Eiropas Komisija aicināja dalībvalstu valdības samazināt gāzes un elektroenerģijas patēriņu, lai globālās enerģētikas krīzes apstākļos ierobežotu cenu kāpumu.
Iepriekš eksperti brīdināja, ka globālā konkurence par sašķidrināto dabasgāzi (LNG) var apdraudēt Eiropas stratēģiju.