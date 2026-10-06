Nelegālās migrācijas dēļ Igaunija pastiprinājusi kontroli uz robežas ar Latviju
Nelegālo imigrantu pieplūduma dēļ Igaunijas Policijas un robežsardzes departaments pastiprinājis kontroli uz robežas ar Latviju.
Tā kā pagājušajā nedēļā tika aizturēta 41 persona, kas bija nelikumīgi ieradusies Igaunijā pāri robežai ar Latviju, uz Igaunijas un Latvijas robežas arvien aktīvāk tiek pārbaudītas personas un transportlīdzekļi, kas ierodas no Latvijas, ziņo Igaunijas sabiedriskā televīzija ETV.
"Runa ir par migrācijas spiedienu, ko, iespējams, izraisījusi Baltkrievija, taču, ja runājam par šo imigrantu izcelsmes valstīm, tad visbiežāk mēs aizturam Somālijas pilsoņus, kam seko citas Austrumāfrikas valstis, piemēram, Etiopija, kā arī tālākās valstis - Indija, Pakistāna, Bangladeša. Patiesībā šādu izcelsmes valstu ir ļoti daudz," ETV teica Igaunijas Policijas un robežsardzes departamenta dienvidaustrumu nodaļas patruļdienesta vadītājs Igors Bogdanovs.
Valgas dzelzceļa stacijā policisti pārbauda arī vilcienus, kas ierodas no Latvijas, apstaigājot vagonus un, ja nepieciešams, pārbaudot pasažieru dokumentus, vēsta ETV. "Mēs kontrolējam satiksmes mezglus - gan uz dzelzceļa, gan uz autoceļiem cenšamies pārbaudīt cilvēkus un transportlīdzekļus. Mēs esam informējuši arī viesnīcas un citas organizācijas, piemēram, autobusu kompānijas, lai tās mums ziņotu par visu, kas rada jautājumus vai aizdomas," sacīja Bogdanovs.
Jau vēstīts, ka pēdējos mēnešos strauji pieaudzis Igaunijā atklāto nelegālo migrantu skaits, jo ierodas arvien vairāk migrantu, kas nelegāli šķērsojuši Latvijas un Baltkrievijas robežu un caur Igauniju vēlas sasniegt Ziemeļvalstis.