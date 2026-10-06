Nobela prēmija fizikā piešķirta beļģu zinātniekam Halzenam
Šogad Nobela prēmija fizikā piešķirta beļģu zinātniekam Francisam Halzenam par neitrīno pētījumiem, paziņojusi Nobela komiteja un Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija.
Halzens balvu izpelnījies par izšķirošu ieguldījumu Neitrīno observatorijas "IceCube" darbā un par astrofizikas izcelsmes augstas enerģijas neitrīno atklāšanu, teikts komitejas paziņojumā. 82 gadus vecais zinātnieks dzimis Beļģijā, bet savu karjeru saistījis ar Viskonsinas-Medisonas Universitāti, kas Dienvidpolā izveidojusi neitrīno novērošanas laboratoriju. Nobela prēmiju fizikā pērn piešķīra britu zinātniekam Džonam Klārkam, franču fiziķim Mišelam Devorē un ASV pētniekam Džonam Martinisam par atklājumiem kvantu mehānikā.
Ievadot šī gada Nobela prēmiju nedēļu, pirmdien balva medicīnā tika piešķirta ASV zinātniekam Karlam Deiserotam, kā arī diviem vācu pētniekiem - Pēteram Hēgemanam un Georgam Nāgelam - par jonu kanālu un optoģenētikas pētījumiem.
Trešdien tiks piešķirta Nobela prēmija ķīmijā, ceturtdien - literatūrā, bet piektdien - Nobela Miera prēmija. Visbeidzot nākampirmdien tiks pasludināts Nobela prēmijas laureāts ekonomikā. Šī gada prēmijas lielums ir 12 miljoni Zviedrijas kronu (nedaudz vairāk nekā miljons eiro).