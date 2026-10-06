Identificēta bojāgājusī sieviete Sibīrijā, kuras nāve izraisījusi bažas par mēra izplatību
Sibīrijā mirusī sieviete, kuras nāve raisījusi plašas bažas par iespējamu mēra izplatību, ir 28 gadus veca laborante Darja Čipilova, kura strādāja Irkutskas mēra apkarošanas institūtā.
Viņa nomira divas dienas pēc hospitalizācijas, un sievietes nāve izraisījusi plašas bažas par mēra izplatību Krievijā. Kamēr Krievijas varasiestādes norāda, ka Čipilovas nāves cēlonis varētu būt neskaidras izcelsmes pneimonija, varasiestāžu pretrunīgie paziņojumi presē un plašie valsts īstenotie piesardzības pasākumi radījuši bažīgus daudzus.
Mirusi divas dienas pēc nonākšanas slimnīcā
Čipilova nomira piektdien, 2. oktobrī, Šeļehovas slimnīcā netālu no Irkutskas. Viņas identitāti publiskojuši Krievijas mediji. Jaunā sieviete strādāja laboratorijā institūtā, kura darbība saistīta ar mēra apkarošanu. Neatkarīgais vietējais medijs "Baikal Peoples", kura redakcija darbojas trimdā, bet saglabājusi kontaktus reģionā, izvirzījis divas iespējamās versijas par notikušo.
Saskaņā ar vienu no tām sieviete varētu būt saslimusi ar plaušu mēri pēc atgriešanās no Taizemes. Otra versija pieļauj inficēšanos laboratorijā, nejauši saplēšot mēģeni ar mēra izraisītāju. Neviena no šīm versijām nav oficiāli apstiprināta.
Krievijas patērētāju tiesību un sabiedrības veselības uzraudzības dienests "Rospotrebnadzor" apgalvo, ka Irkutskas institūtā nav konstatēti negadījumi ar patogēniem mikroorganismiem. Savukārt Irkutskas apgabala gubernators Igors Kobzevs pirmdien, 5. oktobrī, paziņoja, ka ekspertu komisija par nāves cēloni atzinusi pneimoniju, kuras izcelsme ir neskaidra. Gubernators arī norādīja, ka visas personas, kuras kontaktējušās ar bojāgājušo, ir apzinātas un atrodas medicīniskā uzraudzībā.
Sākotnējie paziņojumi radīja pretrunas
Amatpersonu pirmie izteikumi būtiski atšķīras no vēlākajiem varasiestāžu paziņojumiem. Irkutskai tuvumā esošās Burjatijas gubernators Aleksejs Cidenovs 2. oktobrī ziņoja par to, ka Irkutskas apgabalā no mēra mirusi sieviete un uzsvēra, ka viņa nav no Burjatijas. Vēlāk paziņojums tika labots, pievienojot norādi uz iespējamu, nevis apstiprinātu saslimšanu.
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Nākamajā dienā, 3. oktobrī, Baikaļskas varasiestādes aicināja iedzīvotājus nedoties uz Šeļehovas pilsētu, atsaucoties uz neoficiālu informāciju par cilvēku, kurš saslimis ar mēri. Pēc divām stundām šis paziņojums tika dzēsts. Arī Televīzijas kanāls REN TV no saviem sociālo tīklu kontiem izdzēsis piecas publikācijas, kurās minēts iespējams mēra gadījums Šeļehovā.
Šobrīd Kobzevs uzsver, ka viss tiek kontrolēts, bet "Rospotrebnadzor" situāciju raksturo kā stabilu. Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskovs aicinājis iedzīvotājus paļauties uz profesionāļu oficiālajiem paziņojumiem, nevis baumām un pieņēmumiem. Tomēr, plašās pretrunas amatpersonu paziņojumos iedzīvotāju bažas nav kliedējušas.
Novērošanai hospitalizēti 189 cilvēki
Pēc Čipilovas nāves apzināti gandrīz 200 cilvēki, kuri ar viņu kontaktējušies. No tiem 189 hospitalizēti novērošanai. Tas gan pats par sevi nenozīmē, ka šiem cilvēkiem būtu konstatēta saslimšana. Daļa Šeļehovas slimnīcas teritorijas pēc sievietes nāves tika norobežota, bet vairākās ārstniecības iestādēs tika noteikta karantīna. Citās iestādēs nodaļas turpina strādāt ierastajā režīmā, un masveida slēgšana nav notikusi. Vietējā alumīnija rūpnīca saviem darbiniekiem pieprasījusi valkāt maskas.
Medijs "Baikal Peoples" vēsta, ka Šeļehovas iedzīvotāji ielās pamanījuši cilvēkus aizsargtērpos, maskās un cimdos. Bet neatliekamās palīdzības automašīnas, ar kurām uz pārbaudēm nogādātas Čipilovas kontaktpersonas, esot pavadījušas Krievijas Federālā drošības dienesta patruļas.
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Nedēļas nogalē, 3. un 4. oktobrī, uz Sibīriju devās "Rospotrebnadzor" vadītāja Anna Popova, lai piedalītos ārkārtas sanāksmē. Piesardzības pasākumus ieviesušas arī Uzbekistāna, Kirgizstāna un Kazahstāna, pastiprinot veselības kontroli uz robežām.
Ziņas par notikušo pievērsušas arī Vašingtonas uzmanību. ASV valsts sekretārs Marko Rubio paudis, ka pagaidām nav pamata trauksmei, taču situācijai ir jāseko. Arī ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka Savienotās Valstis uzmanīgi vēro notiekošo, un izteicis gatavību palīdzēt. ASV gan nav precizējušas, kāda palīdzība varētu tikt sniegta.