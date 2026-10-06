Lietuva, neraugoties uz Krievijas draudiem, spērusi pirmo soli ceļā uz kodolieroču izvietošanu
106 Lietuvas Seima deputāti pirmajā lasījumā nobalsojuši par aizlieguma atcelšanu kodolieroču izvietošanai Lietuvas teritorijā.
Lietuvas Seims otrdien, 6. oktobrī, pirmajā lasījumā atbalstīja Konstitūcijas grozījumus, kas ļautu Lietuvas teritorijā izvietot kodolieročus, vēsta LRT.
Saskaņā ar LRT sniegto informāciju par aizlieguma atcelšanu nobalsoja 106 no 141 parlamenta deputāta. Grozījumu pieņemšanai bija nepieciešamas vismaz 94 deputātu balsis. Pret balsoja 18 deputāti, bet seši atturējās.
Otrais balsojums paredzēts 2027. gada 12. janvārī.
Seima priekšsēdētājs Jozs Oleks uzskata, ka kodolieroču izvietošana Lietuvā uzlabotu valsts drošību. Pēc viņa teiktā, šāds solis nostādītu Viļņu līdzās citām Eiropas Savienības un NATO valstīm.
Pēc saņemtajiem jaunumiem, Kremļa diktatora Vladimira Putina preses sekretārs dmitrijs Peskovs paziņoja, ka "Šī būs vēl viena spriedzes eskalācijas kārta. <…> Krievija būs spiesta rīkoties, lai garantētu savu drošību".
Дмитрий Песков прокомментировал снятие запрета на размещение в Литве ядерного оружия — поправку к Конституции сегодня одобрили в Сейме «Это станет еще одним витком в нагнетании напряженности. <…> Россия будет вынуждена принимать меры». https://t.co/QWRFaJJFEA— Орест Домашний (@boaalk) October 6, 2026
Pirms balsojuma Peskovs paziņoja, ka Lietuvas teritorija nonāktu Krievijas kodolieroču mērķu lokā, ja Viļņa pieņemtu lēmumu savā teritorijā izvietot šādus ieročus. Savu žulti izgāza arī Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs, kurš draudēja Lietuvai ar iznīcināšanu, ja tā atļaus savā teritorijā izvietot kodolieročus.
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Iepriekš Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns norādīja, ka Viļņa vēlas savā teritorijā izvietot pastāvīgu ASV armijas militāro bāzi.
Savukārt Lietuvas valdība, kā apgalvo premjerministrs Mindaugs Sinkevičs, esot gatava uzņemties arī izdevumus, kas saistīti ar ASV militārās bāzes uzturēšanu.
ASV prezidents Donalds Tramps savukārt paziņojis, ka ir iepazinies ar Lietuvas priekšlikumu un apsolījis šo iniciatīvu izskatīt.
Pašlaik ASV karaspēks Lietuvā tiek izvietots pēc rotācijas principa. Vasarā vairāk nekā 1000 ASV karavīru pabeidza rotāciju un tika izvesti no Lietuvas , lai gan daži palika valstī. Taču saistībā ar to, ka ASV pārskata savu militāro klātbūtni Eiropā, nākamā rotācijas kontingenta ierašanās ir aizkavējusies. Tomēr septembra otrajā pusē Kauns paziņoja, ka plānotās rotācijas ietvaros oktobra beigās Lietuvā ieradīsies divi ASV karavīru bataljoni, kuru bruņojumā būs arī tanki "Abrams".